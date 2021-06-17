В Челябинской области в два раза снизили налог для сельхозпроизводителей

Уменьшить финансовую нагрузку на аграриев поручил губернатор Алексей Текслер

Ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе снизили в два раза — с 6 до 3%. Законопроект в первом и третьем чтении одобрили депутаты Заксобрания Челябинской области. С соответствующим поручением губернатор Алексей Текслер выступил в своем недавнем обращении к парламентариям.

Законопроект о снижении единого налога разрабатывало министерство сельского хозяйства. Глава региона выступил с такой инициативой в связи с увеличением нагрузки на аграриев с 2019 года, а также по причине тяжелого экономического положения в отрасли из-за прошлогодней засухи.

«По результатам проведенного анализа деятельности региональных агропроизводителей, которые являются плательщиками единого сельхозналога, налоговая нагрузка на них за 2020 год составила 6,5%, что превышает среднеотраслевую нагрузку более чем в два раза. Проектом закона предлагается установить налоговую ставку на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года в размере 3%», — пояснил в докладе перед депутатами министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Из-за снижения сельскохозяйственного налога бюджет Челябинской области в 2021 году потеряет примерно 86 млн рублей, в 2022 году — 92,8 млн рублей.

По словам Сергея Сушкова, снижение налоговой ставки является своевременной мерой.

«Аграриям нужно продолжать финансирование полевых работ, возвращать взятые в прошлом году кредиты. По данным налоговой службы за 2019 год, плательщиками налога были 1269 сельхозтоваропроизводителей — это 80% аграрного сообщества области», — подчеркнул Алексей Кобылин.

По инициативе правительства области в регионе реализуются и другие меры поддержки, которые финансируются только за счет средств областного бюджета. Так, в прошлом году были выплачены субсидии на приобретение кормов пострадавшим от засухи хозяйствам (59 млн рублей), ежегодно выплачиваются региональные субсидии на покупку минеральных удобрений (100 млн рублей), на поддержку в растениеводстве (131,5 млн рублей), приобретение сельхозтехники и программного обеспечения, цифровизацию и НИОКР (126 млн рублей), строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (214 млн рублей), поддержку животноводства (185 млн рублей).