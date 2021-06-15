В Челябинске введен особый противопожарный режим

Запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха

С 15 июня в Челябинске введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение только что подписала глава города Наталья Котова. Напомним, за прошедшую неделю в областном центре зафиксировано 905 возгораний.

Наталья Котова обратилась к челябинцам с просьбой не допускать детских шалостей с пухом и быть острожными с огнем.

В это время запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ. Главам районов поручено проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки и очагов возгораний. Они также должны принять все дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий внутригородских районов. Необходимо проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, организовать дополнительные временные противопожарные полосы.

Руководители предприятий, организаций, садовых товариществ должны организовать контроль за исполнением запрета на разжигание костров, поджигание пуха и пал сухой травы.