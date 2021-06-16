Президентские гранты получили 60 проектов южноуральских некоммерческих организаций

Это стало рекордом по количеству поддержанных инициатив за всю историю конкурса

Шестьдесят проектов южноуральских некоммерческих организаций стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, это абсолютный рекорд по количеству поддержанных проектов за всю историю конкурса.

Всего от некоммерческих организаций Челябинской области поступило 228 проектов. Победили 60 инициатив. Таким образом, регион занял пятое место в стране по количеству поддержанных проектов. На их реализацию, которая начнется уже с 1 июля 2021 года, получено более 78,5 миллиона рублей.

«Проекты-победители из Челябинской области затрагивают практически все сферы жизни человека: защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных — 2 инициативы; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 13 инициатив; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — 10 инициатив; сохранение исторической памяти — 9 инициатив; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 7 инициатив; охрана окружающей среды и защита животных — 1 инициатива»,— сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также среди победителей по одной инициативе — в сферах «Охрана окружающей среды и защита животных», «Развитие институтов гражданского общества» и «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия»; семь и шесть — в сферах «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» и «Поддержка проектов в области культуры и искусства» соответственно; три инициативы — в сфере «Поддержка молодежных проектов».

Самый крупный грант в размере 9 миллионов рублей на реализацию своей инициативы получил центр помощи детям «Звездный дождь». Директор центра Елена Жернова отметила, что за 18 месяцев, в течение которых будет реализовываться грант, будет проделана огромная работа, которая поможет семьям, воспитывающим детей с ментальными особенностями в развитии.

Всего на конкурс было подано 12 255 заявок от российских некоммерческих организаций, победителями стали 2 144 инициативы.