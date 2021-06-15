Алексей Текслер предложил в МИД России провести в Челябинске второй Форум глав стран ШОС

Губернатор выступил с инициативами на заседании Совета глав регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом о председательстве в Форуме глав регионов стран ШОС. Он предложив провести второй Форум этой осенью в Челябинске и создать при Форуме национальную часть РФ, которая будет проходить ежегодно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии заседания обозначил тему встречи — участие российских регионов в деятельности международных структур.

«Безусловным приоритетом остается работа в рамках многосторонних объединений на пространстве Евразии. Определенные результаты уже достигнуты. Например, при ведущей роли России последовательно выстраивается межрегиональная кооперация в рамках Шанхайской организации сотрудничества: разработаны и приняты Программа развития межрегионального взаимодействия, а также Регламент Форума глав регионов государств-членов. Первое заседание Форума успешно прошло под председательством Челябинской области в октябре 2020 г. Готовится второе заседание. Как известно, Президент В. В. Путин выдвинул инициативу формирования Большого Евразийского партнерства, предусматривающую сопряжение потенциалов всех государств и интеграционных объединений на нашем общем огромном континенте. Рассчитываем на активное включение в общую работу субъектов Российской Федерации», — сказал Сергей Лавров.

Алексей Текслер предложил провести осенью в Челябинской области в очном формате второй Форум глав регионов стран ШОС. Национальная составляющая Российской Федерации может стать ежегодной частью Форума.

«Со следующего года в соответствии с регламентом место проведения Форума будет переходить к другим странам-участникам. В 2022 году заседание пройдет в Республике Узбекистан. И в Россию Форум вернется только через семь лет. Мы считаем, что не очень правильно приостанавливать деятельность по организации Форума в России на такой долгий период. В связи с этим мы выступили с инициативной создания в рамках Форума Национальной части Российской Федерации. Национальная часть, в которую войдут регионы России, обеспечит продвижение нашей линии по развитию Форума глав регионов и его укреплению. Для координации этого процесса мы готовы обеспечивать все организационные вопросы», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, регионы России проявляют интерес к новому формату международного межрегионального сотрудничества: о готовности войти в Национальную часть заявили Астраханская, Самарская, Омская и другие области.

В рамках Национальной части предлагается ежегодно проводить российские заседания с приглашением партнеров из стран ШОС.

«Мы готовы наполнить работу Национальной части тематическими секциями в зависимости от интересов регионов, готовы к обсуждению актуальных вопросов, организации бизнес-форумов, решению практических задач — например, таких как создание кооперационных цепочек и развитие межрегиональной логистики», — добавил губернатор.

Сергей Лавров поддержал инициативу и поручил проработать предложение Челябинской области по созданию Национальной части Форума глав регионов стран ШОС.

Заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России состоялось под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В мероприятии приняли участие входящие в состав Совета губернаторы, руководящие сотрудники Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной власти.

Обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия субъектов РФ с международными форматами регионального сотрудничества.