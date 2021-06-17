В Челябинской области расширили льготы для детей погибших участников ВОВ

Государство оплатит проезд к могилам отцов сопровождающим лицам

Дети погибших защитников Отечества в Челябинской области смогут получить компенсацию на проезд к месту захоронения своих родителей не только на себя, но еще и на сопровождающего их человека. Такую поправку в областной закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» 17 июня приняли депутаты регионального Заксобрания, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

«Принят, безусловно, важный, социально значимый закон. Эта категория граждан находится в преклонном возрасте, когда трудно самостоятельно ездить на дальние расстояния, поэтому было принято решение компенсировать транспортные расходы в поездках к местам захоронения родителей не только самим детям погибших защитников Отечества, но и тем, кто их сопровождает», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Расширить льготы предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Теперь этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться все дети погибших защитников Отечества. До внесения поправок на возмещение расходов для сопровождающих могли рассчитывать только инвалиды I группы.

Напомним, в Челябинской области детям погибших участников Великой Отечественной войны предоставляются такие меры социальной поддержки:

— возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом к месту захоронения отца или матери, но не более 25 000 рублей;

— ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей.

Также приняты поправки в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области». Теперь участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами I и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, смогут получать компенсацию на оплату услуг ЖКХ, телефонной связи и проводного радиовещания. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

