Алексей Текслер предложил давать выходной всем привившимся от коронавируса южноуральцам

Но при этом оплачивать этот день как рабочий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил работодателям предоставлять дополнительный выходной каждому человеку, кто поставит прививку от коронавируса. Об этом стало известно во вторник, 15 июня. Свое предложение глава региона озвучил на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и, естественно, оплачиваемым», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня. Также глава региона пообещал стимулировать города и районы, которые покажут высокие темпы вакцинации.

Сегодня Челябинская область занимает третье место в России по темпам вакцинации от коронавируса. По данным Минздрава области, в регионе привиты около 20 процентов взрослого населения. Однако этого недостаточно, чтобы остановить распространение новой инфекции и предупредить третью волну эпидемии. Медики говорят, что нужно привить хотя бы 60 процентов взрослого населения.

«Сейчас постоянно ведутся разговоры надо или не надо прививаться. Когда мир столкнулся с полиомелитом, у нас в стране не спрашивали — вакцинированили всех. Это позволило избежать тяжелых последствий. Сейчас вакцинация добровольна, и необходимо помнить о социальной и личной ответственности о здоровье себя и своих близких», — напоминает землякам главный инфекционист города Челябинска Екатерина Стенько.

Поставить прививку сегодня можно:

— в поликлинике по месту жительства;

— в челябинской ГКБ № 1 (здесь работает кабинет вакцинации, где можно привиться вечером, после работы);

— в вузах, на некоторых предприятиях;

— на дому (бригады медиков выезжают к маломобильным гражданам);

— а также во время массовых акций в ТРК, в садовых товариществах и в других людных местах (медики анонсируют такие акции в прессе).

Предполагается, что получить выходной можно будет после каждого этапа вакцинации.

Ранее медики «красной зоны» напомнили о коварности коронавируса. В эти дни ковидные базы Челябинской области каждый день принимают около сотни новых больных.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что прививка от коронавируса в нашей стране останется добровольной даже после того, как ее внесут в Национальный календарь профилактических прививок.