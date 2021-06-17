Жители Челябинской области с большим стажем работы могут выйти на пенсию раньше срока

В прошлом году этим правом воспользовались более двух сотен южноуральцев

В Челябинской области с начала года досрочную пенсию по старости за длительный страховой стаж оформили 66 человек: 39 женщин и 27 мужчин. В прошлом году этим правом воспользовались 216 южноуральцев, сообщает пресс-служба ОПФР по Челябинской области.

«Граждане с длительным страховым стажем имеют право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Женщины могут отправиться на заслуженный отдых при наличии 37 лет страхового стажа, а мужчины — 42 лет, но не ранее 55 и 60 лет соответственно», — напоминают в пресс-службе.

В страховой стаж для досрочного выхода на пенсию по старости входят периоды, когда человек работал на территории РФ, а его работодатель уплачивал в ПФР страховые взносы. Кроме того, в страховой стаж входят периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

При этом период службы в армии, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице в страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию по старости, не включаются.

Проверить свой стаж можно в личном кабинете на официальном сайте ПФР, на портале государственных услуг, а также в клиентской службе Пенсионного фонда и в МФЦ.