All that jazz: в Челябинске открылся XX фестиваль джаза

Как зрители пришли в филармонию, а оказались в Новом Орлеане

17 июня в Челябинске стартовал международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир». Он открылся чуть заранее джазовыми мастер-классами в зале органной музыки «Родина». И короткими пассажами, которые исполнял небольшой духовой секстет на улице, у дверей филармонии.





А еще — фотовыставкой в фойе концертного зала им. Прокофьева. На планшетах — челябинские музыканты, моменты из истории, почетные гости. Но что особенно важно — и это подчеркнула первая леди Челябинской области Ирина Текслер, прибывшая на открытие фестиваля, — фотографии заряжены джазовым настроением, наполнены эмоциями и служат отличным аперитивом перед концертом. Первая леди добавила, что не каждый фестиваль может похвастаться таким долголетием.





«Джазовая музыка на Южном Урале актуальна. У нас умеют джаз исполнять, умеют его ценить. Я рада, что каждый год нам устраивают такой праздник, открывают новые имена. Мы со всей теплотой приветствуем на этой сцене джазменов из других городов и стран. Благодарю участников фестиваля за то, что они своей музыкой напоминают нам, в каком удивительном мире мы живем. С праздником и all that jazz!» — приветствовала зрителей и музыкантов Ирина Текслер.

«Какой удивительный мир» — фестиваль, который много лет подряд привозит в Челябинск лучшие джазовые коллективы и громкие имена. What a wonderful world, — пел Луи Армстронг. Этими словами вдохновлялся двадцать лет назад Игорь Бурко. Этими словами говорит сейчас нынешний распорядитель фестиваля, музыковед и джазовый историк Наталья Риккер.





«Важно помнить, что „Какой удивительный мир“ — не первый джазовый фестиваль в Челябинске. В шумные 90-е Станислав Бережнов вместе с Игорем Бурко проводили „Джаз Транзит“ — международный фестиваль, на который в 1995 году съехались музыканты из 11 стран. И концерты проводились на два города — Челябинск и Екатеринбург. Этот опыт лег в основу „Удивительного мира“, сделав событие узнаваемым брендом региона», — ударяются в воспоминания на пресс-брифинге Наталья Риккер и Станислав Бережнов.

На брендовый фестиваль съезжаются лучшие артисты со всей страны, со многими договариваются заранее, делают совместные проекты. Например, пианист и вокалист Олег Аккуратов (вы видели его в финалистах шоу «Голос» прошлой осенью, а еще на фестивале Игоря Бутмана весной) принял участие в записи пластинки «Уральского диксиленда», которая будет издана в ближайшее время. С диксиленда, кстати, и стартовал концерт.

Любимцы публики, заслуженный музыкальный ансамбль, открыли концерт классикой, песней At the Jazz Band Ball.





«Удивительное дело. В 1917 году Россию лихорадило, Ленин в будке машиниста паровоза ехал через всю Европу, чтобы возглавить революцию. А на другой стороне земного шара, где-то в Новом Орлеане, была записана первая джазовая пластинка», — вступает в свою роль ведущий вечера, редактор портала jazz.ru, «человек джаза» Кирилл Мошков.

Кирилл Мошков сыплет терминами, английскими словечками, а я вспоминаю историю о том, как белые ребята из Original Dixieland Jass Band взяли песни рабов хлопковых плантаций Нового Орлеана, добавили инструментов и открыли плотину, сквозь которую уже добрую сотню лет на нас льется сумбурный, зажигательный, интуитивно понятный джаз.





«Уральский диксиленд» вступает энергично, пританцовывая и приподнимая шляпы, по очереди представляя своих музыкантов. Вот короткое соло перепадает трубачу Ивану Пона, потом слово берет тромбон. А как хорош был пианист Константин Щеглов, казалось, что в пляс сейчас пустится и банкетка и рояль! Бубнит контрабас, отдают ритм ударные, солирует гитара — благодарная челябинская публика встречала аплодисментами каждый импровизационный пассаж, кивала головами. Пританцовывал в своем кресле и директор филармонии Алексей Пелымский.

Нота за нотой, и вот мы уже не в зале челябинской филармонии, а где-то на задворках South Rampart Street в Новом Орлеане. Из ближайшего подвала доносится запах сигарет и слышна музыка, а мимо нас идут джазмены «Уральского диксиленда» с солирующим трубачом из Москвы Петром Востоковым. Они наигрывают что-то классическое — Пола Уайтмена, к примеру. Ах, простите, на South Rampart Street больше нет джаз-парадов, там автомобильная развязка, но мы можем нырнуть в глубины Бурбон-стрит или останков «красного квартала» Сторивилль, которые пощадила злодейка «Катрина». Но ущипните меня, пора возвращаться в стены концертного зала им. Прокофьева.

Этим вечером так же солировали кларнетист Симон Вирш, трубач Павел Иванов. А еще сцена филармонии вместила сразу два ансамбля — к «Диксиленду» присоединились Band’Ozz из Кыштыма.

Программа челябинского фестиваля «Какой удивительный мир» развернулась на три дня. 18 и 19 июня на Кировке состоится парад джазменов и концерт на открытой сцене, в к\т «Знамя» презентуют фильм-концерт «Уральского диксиленда» и джазового октета культурного центра The Carr Center из США, а на летней эстраде возле Государственного исторического музея состоится свободная джаз-вечеринка.





Остается пожелать, чтобы год за годом фестиваль дополнялся новыми форматами (мы знаем, что в репертуаре Натальи Риккер есть джазовый исторический перформанс, например), площадками (уже сейчас фестиваль тесно сотрудничает с екатеринбургским Everjazz), и удивительными гостями.

«А помните, в 2018 году приехали иранцы Bomrani Band? Они слабо попадали в джаз, но энергетикой зажгли всех зрителей. Я был в шоке, если честно: как в абсолютно закрытой стране, где не признают светскую музыку, вдруг появился джаз-бэнд? И как они попали в Челябинск? Не знаю даже, существуют ли они после той поездки в Россию. Так что желаю фестивалю открывать новые имена и новые джазовые звучания», — поделился эмоциями Кирилл Мошков.

В Челябинске любят джаз. Диксиленды, new age, baby-jazz — all that jazz! И даже Bomrani Band, у которых, кстати, есть ютуб-канал с клипами и записями выступлений в Берлине.