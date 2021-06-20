В джаз-параде на Кировке приняли участие музыканты, дети и кот

В Челябинске состоялась праздничная прогулка фестиваля «Какой удивительный мир»

19 июня на пешеходную Кировку после долгого перерыва вернулся джазовый парад. По традиции, в нем принимают участие джазовые музыканты из Челябинска и гости международного музыкального фестиваля «Какой удивительный мир».





Джазмены прошлись от театра оперы и балета до барельефа Игоря Бурко, наигрывая и напевая в пути популярные мелодии. Вместе с «Уральским диксилендом» в параде приняли участие юные флейтисты (из оркестра «Флейты Челябинска»), диксиленд Kikin’ Jass Orchestra из Екатеринбурга и другие гости фестиваля. Толпа танцующих и играющих (особенно человек-кот на баджо) людей махом переносила всех присутствующих на улочки Нового Орлеана или в какой-то еще более теплый штат.





В этот раз погода казалась более благосклонной. В паузах участники парада смеялись и шутили, что обошлось без одеял и шерстяных носков поверх туфель. Так было в 2018, когда температура резко опустилась до +9, дул ветер и накрапывал дождь. Пальцы музыкантов замерзли, духовые инструменты «потеряли» несколько нот. Но в 2021 даже изредка проглядывало солнце.





После полудня шествие вернулось к зданию Главпочтамта, где уже заканчивался саунд-чек. Через несколько минут на сцене заняли свои места участники оркестра ЮУрГИИ Станислава Бережного, солистки DVShow, Jazz Brassers Ивана Пона, Kikin’ Jazz Orchestra, военные оркестр и даже духовой джаз-бэнд из Кыштыма!





Над Кировкой гремели хиты Бенни Гудмана, Гарри Уоренна, Глена Миллера. Прозвучал классический джазовый стандарт «Jada», легкомысленная «Walk, Jenny, walk» и даже популярная еврейская песенка «The Story of Bei Mir Bist Du Schoen». Леонид Утесов рассказывал, что слышал эту мелодию на одесских пляжах еще в самом начале XX века, но Шолом Секунда зарегистрировал ее в США только в 1932. С тех пор в самых разных вариантах мелодию «Для меня ты красива» исполняют в разных странах и каждый на свой лад.





Накрапывал дождик, но зрители не расходились, потому что за ударной установкой бодро отбивала ритм Маргарита Глазунова, солировал на гитаре Дмитрий Барсуков, а под заводные мелодии в исполнении Kikin’ Jass Orchestra невозможно было не танцевать.

Спасибо всей команде фестиваля «Какой удивительный мир» и Наталье Риккер, за то, что Челябинск вновь стал удивительным, пусть на несколько часов.



