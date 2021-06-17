В бюджет Челябинской области поступило 2,3 миллиарда рублей на закупку экологичного транспорта

Транш из федерального бюджета приняли депутаты ЗСО

В бюджет региона поступило 2,3 миллиарда рублей на покупку автобусов для Челябинска и трамваев для Магнитогорска. Деньги приняли депутаты Заксобрания Челябинской области. Средства направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух». Распоряжение накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», правительство Российской Федерации на прошлой неделе приняло решение о распределении 4,8 млрд рублей между крупными промышленными регионами. Челябинская область в рамках федерального проекта получит средства на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Средства будут направлены на приобретение 150 новых газомоторных автобусов для Челябинска (1,9 млрд рублей) и десяти трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).

Как отметил председатель областного Заксобрания Владимир Мякуш, с инициативой о получении финансирования из федерального бюджета для модернизации системы общественного транспорта выступил губернатор Алексей Текслер.

«Благодаря позиции губернатора эти деньги пришли в область. Я был сам свидетелем тому, как Алексей Текслер активно занимался этим вопросом в рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации. Думаю, жители по достоинству оценят эти инициативы», — отметил Владимир Мякуш.

Изменения в закон о бюджете Челябинской области депутаты приняли в первом и третьем чтении. Документ отправили на подпись губернатору Алексею Текслеру.

Эксперты считают, что выделение дополнительных средств на автобусы и трамваи позитивно отразится на ситуации в Челябинске и Магнитогорске. По мнению специалистов, 150 новых автобусов заставят работать новую схему организации работы общественного транспорта в Челябинске.