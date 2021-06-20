Алексей Текслер возглавил список кандидатов от «Единой России» в Госдуму от Челябинской области

Всего в нем значатся шесть человек

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму от южноуральского региона. Всего в списке значатся шесть человек. Об этом накануне сообщили в пресс-службе челябинского отделения партии.

«В Региональную группу № 11 вошли шесть кандидатов, представляющих Челябинскую область. Это глава региона, секретарь Регионального отделения Партии Алексей Текслер, спортивный директор хоккейного клуба „Металлург“ Сергей Гомоляко, начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, зампредседателя Законодательного Собрания Олег Голиков, депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин, первый зампредседателя комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству Алексей Денисенко»,— сообщили представители ЕР.

Напомним, голосование за кандидатов в 2021 году пройдет с 17 по 19 сентября в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.