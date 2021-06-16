Промышленники поддержали инициативу губернатора Челябинской области о выходном для привившихся от COVID-19

В союзе крупнейших работодателей отметили важность вакцинации

Союз промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области поддержал предложение Алексея Текслера предоставлять выходной день сотрудникам предприятий после вакцинации от COVID-19. Напомним, что с инициативой об этом губернатор выступил накануне. Глава региона объяснил свою идею тем, что многие южноуральцы переживают о возможных сложностях в первый день после прививки, поэтому людям нужно отдохнуть дома.

Президент СПП и основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников направил участникам объединения обращение (есть в распоряжении ИА «Первое областное») с призывом давать дополнительные выходные работникам, которые сделали прививку от коронавируса.

«Отмечая высокий вклад членов Союза промышленников и предпринимателей в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обращаю ваше внимание на важность кампании по вакцинации населения Челябинской области, в том числе наших трудовых коллективов. В этой связи поддерживаю решение оперативного штаба по профилактике гриппа и респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, и, учитывая обращение губернатора Челябинской области, рекомендую предоставлять дополнительный нерабочий день с сохранением места работы (должности) и заработной платы после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции»,— сказано в письме Виктора Рашникова.

Добавим, идею губернатора Алексея Текслера поддержала и региональная Федерация профсоюзов. По мнению организации, это поможет поддержать здоровье людей и экономику. В федерации также выразили надежду, что мера приведет к увеличению количества людей, желающих привиться.