От Дня города до открытия Детской филармонии: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе жители Челябинска отпраздновали День города, стало известно об открытии в столице Южного Урала ПЦР-центра, стартовал театральный фестиваль Pulse, а на ледовой арене «Трактор» прошли контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился в президентом фристайла России Алексеем Курашовым и обсудил подготовку к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Челябинская область примет соревнования уже в шестой раз.



В Челябинске в конце сентября пройдет второй форум глав регионов стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Мероприятие, направленное на развитие межрегионального и международного сотрудничества, пройдет в очно-заочном формате.



Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко побывал в Челябинской области и обсудил с Алексеем Текслером заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. По словам медика, все будет зависеть от такого, какими темпами идет вакцинация, и без коллективного иммунитета делать какие-то прогнозы пока невозможно. Также легендарный доктор посетил новую инфекционную больницу в Малой Сосновке и оценил ее уровень. «Как в „Коммунарке“», — сказал врач.



Алексей Текслер выступил на открытии Дней науки на Южном Урале и рассказал о новых прорывных научных разработках Челябинской области.



На минувшей неделе губернатор Челябинской области посетил с рабочим визитом Коркинский район. Там Алексей Текслер осмотрел социальные объекты и одобрил идею круглогодичной работы лыжной базы в Коркино; оценил ремонт дорог и сделал традиционный «разворот» в местную больницу. Губернатор проверил, обновилось ли медучреждение после его визита в 2019 году.



День города

В минувшую субботу Челябинск отметил 285-летние со дня основания. Губернатор Челябинской области поздравил горожан с праздником.



В честь Дня города корреспонденты ИА «Первое областное» вспомнили самые жуткие и забавные легенды Челябинска. Здесь и призрак Оперы, и Лохнесское чудовище в озере Смолино и многое другое.



К юбилею Челябинска мы также собрали самые важные истории года, которые создают образ современного мегаполиса вместо морально устаревшего крупного промышленного центра. Среди проектов — новая набережная за зданием филармонии.



Социальная сфера

14 сентября в Златоусте откроется Центр амбулаторной онкологической помощи, где специалисты смогут поставить точный диагноз за две недели и оперативно направить пациентов на лечение.



В Челябинске откроют ПЦР-центр для выявления коронавируса и других опасных инфекций. Средства на эти цели выделят из федерального бюджета.



В детских садах Челябинской области открывают новые места для детей с ограниченными возможностями развития. Такие дети нуждаются в особых условиях и обычно не могут посещать садик наравне с остальными.



Городская среда

В Челябинске завершили строительство школы в микрорайоне Академ Риверсайд. Учебное заведение на 1100 мест сдают в эксплуатацию на год раньше, чем планировалось. На сегодняшний день школу продолжают оснащать оборудованием и мебелью.



На минувшей неделе в Челябинской области уже начался отопительный сезон.Первой распоряжение о пуске тепла в учреждениях социальной сферы подписала администрация Каслинского района.



В Курчатовском районе начинается благоустройство нового места отдыха горожанза 17 миллионов рублей. На территории, расположенной рядом с домом 112а по Комсомольскому проспекту, появится развитая тропиночная сеть, вдоль которой на специальных площадках из террасной доски установят скамейки и урны, а также детские игровые формы.



Новости спорта

Челябинский тренер Андрей Пушкарев завоевал титул чемпиона России по волейболу среди ветеранов в категории свыше 50 лет. Соревнования прошли в Анапе.



Челябинцам предложили придумать лучшую кричалку для «Трактора». С такой просьбой гендиректор хоккейного клуба обратился к участникам проекта «Онлайн-каникулы в Челябинске».



В минувшие выходные на ледовой арене «Трактор» прошли контрольные прокаты сильнейших российских фигуристов. Они представили программы, с которыми будут выступать на Олимпиаде в 2022 году в Пекине, а также на других крупных мировых соревнованиях.



Новости культуры

7 сентября в Челябинске открылся театральный фестиваль Pulse. Первым представлением стал импрессионный спектакль «Мам, привет». Наш корреспондент побывала на мероприятии и поделилась своими впечатлениями.



Еще одним представлением в рамках фестиваля Pulse стал спектакль «Кто ты?» без сюжета, актеров и зрителей. Рассказываем, как мы участвовали в иммерсивной постановке от швейцарского театра Magic Garden.



В центре Челябинска могут появиться арт-объекты из столетних наличников. Организаторы «Том Сойер Феста» предложили сделать специальные остановки и домики-павильоны, чтобы украсить их старинными резными украшениями.



В Историческом музее Южного Урала состоялась церемония открытия выставки «Александр I — держав восстановитель». В экспозиции собраны личные вещи царя и предметы, которые так или иначе связаны с русским императором. Многие вещи впервые показаны широкой публике.



В Челябинске представили проект реновации улицы Свободы — одной из главных магистралей города, которая связывает вокзал, центр и выходит на новую набережную. Именно это пространство для благоустройства выбрали жители Советского района в голосовании на «Активном жителе» еще в начале 2021 года. В планах городской администрации — обустроить обе стороны улицы, превратив ее в прогулочный маршрут.



В Челябинске состоялось торжественное открытие Детской филармонии. Народный артист России Игорь Бутман, выступивший на празднике, заметил, что такой филармонии не видел больше ни в одном городе России.

