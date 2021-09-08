Как в «Коммунарке»: Денис Проценко оценил уровень инфекционной больницы в Малой Сосновке

Легендарный доктор побывал в «красной зоне» областного инфекционного стационара

Инфекционная больница в Малой Сосновке, которая строилась для лечения пациентов с ковидом, получила высокую оценку главврача главной коронавирусной клиники нашей страны Дениса Проценко. В эту среду, 8 сентября, доктор приехал с визитом в Челябинск.

Денис Проценко встретился с губернатором области Алексеем Текслером и прошелся с коллегами по «красной зоне» больницы в Малой Сосновке.

«У меня было ощущение, что я приехал в больницу в „Коммунарку“: все новое, горящие глаза команды, молодые анестезиологи-реаниматологи, современные подходы — полный позитив», — поделился своим впечатлением от увиденного Проценко.

По словам москвича, челябинские врачи работают по идентичным столичным стандартам и применяют интересные наработки ученых-реаниматологов из местного медицинского вуза.





Во время встречи с главврачом «Коммунарки» южноуральцы задавали вопросы про эффективность лечения ковидной плазмой и антимикробную терапию. Также Денис Проценко дал рекомендации по лечению нескольких пациентов со сложной сопутствующей патологией.

«Сейчас ведущий вклад в заболеваемость коронавирусом вносит штамм „Дельта“. Но протоколы лечения за последние несколько месяцев, то есть в третью волну пандемии, особо не поменялись. Как медикам нам досадно, что пока не удается убедить подавляющее большинство россиян вакцинироваться. А ведь прививка минимизирует риск попадания в стационар», — говорит Денис Проценко.

Своего коллегу поддержал главный врач челябинской ОКБ № 3, в состав которой и входит госпиталь в Малой Сосновке, Михаил Вербитский.

«По статистике, сегодня к нам попадают лишь 2% вакцинированных людей. И эти люди переносят заболевание очень легко: уже на пятый-шестой день они покидают стены нашей больницы. Вакцина — это реальный способ защитить себя от болезни, от осложнений и от летального исхода», — добавляет Вербитский.

Тем же, кто заболел, — привитым и непривитым — Михаил Вербитский советует не заниматься самолечением и при любых симптомах ОРЗ ставить в известность участкового доктора. Как правило, тяжелые пациенты сначала пытаются лечиться дома, а уже через неделю попадают в больницу с большим поражением легких.





Еще на встрече с губернатором области утром Проценко подтвердил наблюдения местных медиков: коронавирус поднимает голову там, где очень мало вакцинированных людей.

«Тенденция совершенно четкая, и ее легко проследить по открытым источникам, наложив процент вакцинированных в различных странах на процент летальности и процент госпитализаций. У вас этот пазл сложится моментально. Это мощная доказательная база», — заявил Денис Проценко и призвал делать прививки.

Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области заявил, что в идеале в регионе должны быть привиты 80—95 процентов населения, включая детей. Только так можно остановить рециркуляцию коронавируса.

Между тем главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предложила лечить пациентов с ковидом за деньги, а бесплатные препараты (их стоимость иногда составляет трехзначную цифру) выдавать только привитым.

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