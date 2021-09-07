В Челябинске представили проект пешеходной зоны на улице Свободы

Часть прогулочного маршрута будет готова уже в следующем году. Если не вмешается комитет по охране культурного наследия

В Челябинске представили проект реновации улицы Свободы — одной из главных магистралей города, которая связывает вокзал, центр и выходит на новую набережную. Именно это пространство для благоустройства выбрали жители Советского района в голосовании на «Активном жителе» еще в начале 2021 года. В планах городской администрации — обустроить обе стороны улицы, превратив ее в прогулочный маршрут.



Фото: из проекта бюро Петра Стебельского



Эта улица давно нуждается в благоустройстве, пока что на ней комфортно только автомобилям. Особенно на участке между проспектом Ленина и улицей Труда.

В Агентстве инновационного и инвестиционного развития закончили подготовку проектно-сметной документации и представили картинки будущей благоустроенной территории от улицы Тимирязева до улицы Плеханова, с лавочками, качелями, точками буккроссинга, малыми архитектурными формами. Работы запланированы на 2022 год, начальная максимальная цена контракта составляет более 34 миллионов рублей. Проект улицы подготовили в архитектурном бюро Петра Стебельского «Мысли».



Фото: из проекта бюро Петра Стебельского



«Это достаточно узкая территория, принципиально новых решений для нее не придумаешь. Кроме того, в Челябинске в последнее время появилось много современных общественных пространств. Ближе к улице Торговой в третьей очереди проекта уже сделаем полноценный сквер», — комментирует проект Петр Стебельский.



Фото: из проекта бюро Петра Стебельского

Напомним, что первый прогулочный участок задуман от проспекта Ленина и до улицы Тимирязева. Его разработали архитекторы городского управления, а работы начались уже в июле 2021 года. Однако реализовать проект по плану и в сроки не выйдет: под слоем старого асфальта обнаружили еще более старую брусчатку, которая может иметь культурно-историческую ценность. Во всяком случае, комитет по охране культурного наследия тут же включил находку в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области. А это значит, что дальнейшие работы по благоустройству улицы Свободы на этом участке возобновятся только после разработки спецплана спасательных и археологических работ.

Фото: vk.com



Что будет, если на старте благоустройства второго участка, от улицы Тимирязева до улицы Плеханова, тоже найдут потенциальные объекты культурного наследия — непонятно. В архитектурном бюро подчеркивают, что история может стать ценной составляющей любого проекта.

«Когда в проекте есть история — это всегда хорошо. Если вдруг под нынешним тротуаром улицы Свободы и дальше обнаружится историческая кладка, мы готовы пересмотреть проект целиком. Сейчас вносить какие-либо изменения не имеет смысла, проектно-сметная документация утверждена», — уточняет Петр Стебельский.

В октябре бюро «Мысли» представит проект третьего участка, от улицы Плеханова до улицы Торговой. Концепция всей пешеходной зоны улицы Свободы от проспекта Ленина до улицы Торговой и привокзальной площади практически готова. Ожидается, что благоустройство завершится к 2025 году. Если в дело не вмешается история и комитет по охране культурного наследия.