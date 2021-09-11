В Челябинске стартуют контрольные прокаты фигуристов сборной России

Южноуральцы первыми увидят предолимпийские программы известных спортсменов

Сегодня, 11 сентября, в южноуральской столице стартуют контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны. На событие приехали 47 спортсменов со всей страны, среди которых есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по фигурному катанию.

Основной площадкой проведения прокатов с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ станет ледовая арена «Трактор». Прямую трансляцию события будет вести Первый канал.

В организации контрольных прокатов фигуристов сборной России помогут 60 волонтеров, которые будут задействованы в организации встречи участников в аэропорту, работе пресс-центра, службы аккредитации, работе со зрителями и обеспечении санитарно-эпидемиологических норм. Отдельный функционал — спортивное направление, в которое вошли 20 добровольцев-воспитанников челябинских школ по фигурному катанию.

Челябинск уже не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию на коньках. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году южноуральская столица впервые принимала у себя международные соревнования по этому виду спорта — Гран-при среди юниоров, в которых выступили более 100 спортсменов из 32 стран мира. Также в декабре 2020 года Челябинск повторно принимал чемпионат России по фигурному катанию. Многочисленные иностранные гости, а также руководители ФФККР отметили высокую организацию этих соревнований.

Добавим, что среди участников контрольных прокатов есть воспитанник южноуральской школы фигурного катания на коньках. В Челябинске выступит Никита Рахманин в паре с Кариной Акоповой. Никита с детства тренировался в СШОР «Тодес». Выступая в одиночном катании за команду Челябинска, выполнил мастера спорта России по фигурному катанию. Позднее спортсмен стал выступать в парном катании. Сейчас Никита Рахманин тренируется под руководством Федора Климова и Дмитрия Савина, выступает за Краснодарский край и Челябинскую область.

Расписание прокатов (время челябинское)

11 сентября

14:00 — 15:05 — Танцы на льду (ритмический танец)

15:25 — 16:25 — Мужчины (короткая программа)

16:45 — 17:30 — Парное катание (короткая программа)

17:50 — 18:55 — Женщины (короткая программа)

12 сентября

14:00 — 15:10 — Танцы на льду (произвольный танец)

15:30 — 16:45 — Мужчины (произвольная программа)

17:05 — 17:55 — Парное катание (произвольная программа)

18:15 — 19:30 — Женщины (произвольная программа)

Состав участников контрольных прокатов:

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы: Анжелика Абашкина — Павел Дрозд, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.