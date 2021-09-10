Алексей Текслер одобрил идею круглогодичной работы лыжной базы в Коркино

В «Березке» строят лыжероллерную трассу и оборудуют пляж

Очередной пункт в маршруте Алексея Текслера по Коркинскому району — лыжная база «Березка», о которой уже вспоминали сегодня на стадионе «Горняк». База в городской черте Коркино была основана в 1974 году, ее здание с тех пор ни разу не ремонтировалось капитально. Между тем, по словам главы района Натальи Лощининой, это настоящая точка притяжения и для коркинцев, и для жителей соседних муниципалитетов. Базу, как и предыдущий детский сад, отремонтировала «РМК». Губернатор одобрил результат государственно-частного партнерства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

За зиму «Березку» посещают более 15 тысяч человек, здесь проводятся соревнования «Рождественская гонка» и «Лыжня России», собирающие по тысяче участников. Реконструкция базы — инициатива «РМК». Компания начала работы в прошлом году, общая стоимость проекта — 220 млн рублей.

Алексею Текслеру показали результат обновления базы. Экскурсию провел представитель подрядчика Алексей Байда. В «Березке» на сегодня построено новое здание со всей необходимой инфраструктурой, проведено благоустройство части территории, закуплено новое оборудование.

Губернатор оценил современные лыжи и со вздохом признался: в его детстве таких не было. Уже к первому снегу арсенал «Березки» пополнится еще 550 парами современных лыж, в планах также приобретение велосипедов и роликов. В перспективе база перейдет на круглогодичное функционирование: сейчас строится лыжероллерная трасса. За зданием появится территория не только для спортсменов, но и для отдыхающих: здесь выкопан искусственный пруд в форме сердца, рабочие занимаются сопутствующей инфраструктурой для комфортных прогулок.

«Мне очень нравится, что летом это будет пляж, а зимой — несколько кругов лыжный трассы. Радует, что люди будут отдыхать здесь круглый год», — сказал губернатор.

На территории уже установлена детская площадка.

«Я очень доволен, это настоящий пример государственно-частного партнерства. Молодцы… Все, кто здесь работает, молодцы!» — резюмировал губернатор.