Алексей Текслер совершил разворот в коркинскую больницу

Губернатор проверил, обновляется ли здравница после его последнего посещения в 2019 году

Алексей Текслер совершил традиционный «разворот»: изменив планы, он заехал в поликлинику коркинской больницы № 1. Губернатора интересовали планы местных властей и областного Минздрава по модернизации первичного медицинского звена, передает ИА «Первое областное».

Поликлиника входит в медгородок Коркино, который глава региона посещал еще в 2019 году, во время первого визита в район. Алексею Текслеру о развитии медицины рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Тарасов. По словам Дмитрия Алексеевича, основные работы запланированы на 2023—2024 годы. Нужно подождать, зато система здравоохранения Коркино будет подвергнута полной реновации: на первую больницу намечено потратить 810 млн рублей из областного и федерального бюджетов, на детскую больницу выделяется 120 млн рублей.



Особое внимание Текслера привлекла судьба старого терапевтического корпуса. По словам главврача ГКБ № 1 Виктора Филиппова, сейчас из трех ранее расположенных там отделений работает только терапия. Кардиология и гастроэнтерология законсервированы. Медицинская реновация позволит восстановить их работу.

Глава района Наталья Лощинина отметила, что особенно актуально для коркинцев появление современного кардиологического отделения. Алексей Текслер уточнил, что помимо ремонтных работ важно приобретение современного оборудования: помимо всего прочего, комфортные условия работы позволят привлечь и удержать в муниципалитете так необходимых специалистов.