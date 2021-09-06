Челябинская область в шестой раз примет Кубок мира по фристайлу

А сборная России проведет предолимпийские сборы на горнолыжном курорте «Солнечная долина»

Сегодня, 6 сентября, Челябинскую область с рабочим визитом посетил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. Спортивный руководитель встретился с главой региона Алексеем Текслером, чтобы обсудить подготовку к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Мы и с вами, и с Федерацией фристайла России работаем давно, ежегодно проводим этапы Кубка мира. Не каждый регион может этим похвастаться в нашей стране. Самое главное — у нас есть серьезные планы на дальнейшее сотрудничество», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор предложил в преддверии зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году провести на территории Челябинской области сборы олимпийской команды. Глава Федерации отметил, что строительство на территории ГК «Солнечная долина» трассы, максимально приближенной к дизайну олимпийской в Пекине, сильно помогло бы на заключительном этапе подготовки команды по ски-кроссу.

Также стороны обсудили возможное проведение первенства мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду в 2023 году.

«Первенство мира среди юниоров имеет очень высокие шансы оказаться в Челябинской области. Регион хорошо зарекомендовал себя в Международной федерации лыжного спорта», — отметил Алексей Курашов.

Напомним, что Кубок мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс ежегодно проводится в Челябинской области на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» с 2017 года. В этих соревнованиях выступают сильнейшие спортсмены мира. Несмотря на то что российские спортсмены ни разу не завоевали на домашнем Кубке мира медали, эти старты собирают большое количество болельщиков и любителей зимних экстремальных видов спорта.