Пять главных городских проектов Челябинска-2021

К юбилею города собрали самые важные истории года, которые создают образ современного мегаполиса вместо морально устаревшего крупного промышленного центра



1. Новая набережная и другие общественные пространства



В последний год администрация Челябинска круто развернулась в сторону удобства и комфорта горожан и занялась благоустройством запущенных городских пространств. Вот-вот откроется главная набережная, где уже установили амфитеатр, детскую площадку с батутами и уникальный стеклянный лес.

Новая набережная у Мегаполиса стала самым инстаграмным местом города в августе. Наконец, комитет дорожного хозяйства администрации города заявил, что в ближайшее время неприятный глухой гранитный парапет между рекой и Историческим музеем заменят на прозрачный.

За лето 2021-го в Челябинске появился скверик-переход от драмтеатра до ул. Цвиллинга, парк отдыха за Ледовой ареной «Трактор», бульвар на Тополиной аллее. Обновляют Парк Дружбы на ЧТЗ, перекладывают плитку в парке им. Тищенко. Предстоит реновация «Плодушки» с сохранением духа монастырской заимки.

Переосмысливают набережную на озере Смолино с плавучим рестораном, бассейном на воде и лодочной станцией. А еще мы все ждем зимы, чтобы на аллеях парка Терешковой снова залили каток, как в Москве.

На Северо-западе закладывают будущий аквапарк, о котором так долго мечтали дети.





И мы не можем удержаться и промолчать о новом Конгресс-Холле. В концепции этой знаковой высотки в десять этажей— современный концертный зал на 1200 мест, выставочный зал, Дворец бракосочетаний, гостиница, детский парк, ресторанчики, пространства для проведения форумов и конференций.

2. РМК-арена и уникальный экстрим-центр

15 сентября на Северо-Западе Челябинска (пустырь на Университетской Набережной) заложат первый камень в основании спортивного города. На территории расположится РМК-арена — огромный крытый стадион для игровых видов спорта, спортивные залы для тренировок, технические помещения и оздоровительный комплекс.

Плюс, рядом развернут Центр экстремальных видов спорта— уникальный комплекс залов, включающий парк для скейтбординга, бассейн с искусственной волной для серфинга, скалодром, air-парк, спа-центр, фудкорт и несколько открытых площадок для самых разных видов спорта. На крыше разобьют сад, а вокруг здания пустят лыжероллерную трассу.





По соседству расположится центр тенниса и велопешеходный мост, который свяжет новый спортивный город с городским бором. Инвесторами проектов названы крупные компании: РМК, холдинг «Ариант» и основатель сети «Красное и Белое» Сергей Студенников. Бюджеты каждого из объектов исчисляются в миллиардах рублей. Строительство планируют завершить в 2023-2024 годах.

3. Новая детская филармония и реконструкция городских театров





9 сентября в Челябинске торжественно открыли Детскую филармонию. Событие историческое: здание на 15 лет закрыли и забросили, казалось, бесповоротно. Теперь концертная программа расписана на полгода вперед, набраны пять серьезных коллективов, включая первый в регионе Детско-юношеский симфонический оркестр, а знаменитые российские музыканты открывают на базе новой Детской Филармонии свои классы. Например, Игорь Бутман лично курирует эстрадно-джазовый оркестр. В течение года с мастер-классами будут приезжать известные педагоги и музыканты. Кроме того, учебные классы в Детской филармонии откроют Денис Мацуев, Юрий Башмет и, возможно, Надежда Бабкина.

Юбилейный год вместе с городом разделяют и другие учреждения культуры. Так, Театр драмы им. Наума Орлова отмечает столетний юбилей — совсем скоро в здании завершится капитальный ремонт фасада, и знаковое для города здание заблестит новым белым коелгинским мрамором.

В честь своего 65-летия Театр оперы и балета открывает удивительный интерактивный музей и ставит роскошную оперу Верди «Бал-маскарад». Завершается ремонт в Театре кукол — в декабре 2021-г один из старейших театров Челябинска вернется в свой дом после грандиозной реконструкции.

4. Научный кампус и глобальное объединение университетов





Прорывной не только для Челябинска, для всей России проект — межуниверситетский научный кампус. Благодаря федеральным программам, через пару лет в Челябинске территории ЮУрГУ и ЧелГУ преобразятся в научные, лабораторные и образовательные пространства. В рамках проекта тут создадут конгрессно-выставочный комплекс, новые лаборатории, библиотеки, открытые городские сцены для праздников и открытых лекций, коворкинг-парк.

Общая площадь территорий, относящихся к кампусу составит более 126 тысяч квадратных метров. В жилых блоках кампуса поселятся пять тысяч студентов и преподавателей. Научный городок станет площадкой для взаимодействия разных вузов региона.

Напомним, что развивать университетские кампусы в России начали только в 2021, на участие в программе претендовали более 30 городов страны, но в список участников попали только 14, и Челябинск оказался в их числе.

5. Метротрам и новый общественный транспорт





В 2021 году в Челябинске неожиданно решили достроить метро. Только проект стал более реальным и переименовался в метротрам: существующие станции достроят, выведут линии на поверхность земли и впишут в схему трамваев. Проект оценивают в 80 миллиардов рублей, которые Челябинску дадут в виде федерального инфраструктурного кредита.

Деньги пойдут на строительство метро и обновление всей наземной инфраструктуры, а также покупку трехсекционных трамваев. Это означает транспортную революцию в миллионном городе: существующая система общественного транспорта должна умереть.





Строительство начнется уже вот-вот, тем более что летом в город прибыли новые трамваи! До конца года на линии в Челябинске выйдут 30 новых трамваев Усть-Катавского завода. Они оснащены кондиционерами, розетками и даже Wi-Fi.

Если трамвайный маршрут вам не по пути, прокатитесь на автобусе. На улицы Челябинска до конца года выйдет 150 новеньких машин — низкопольных, с кондиционерами и системой бесконтактной оплаты. Автобусы поставили на загруженные маршруты из Ленинского района и ЧМЗ, так что многие челябинцы буквально оды автобусам поют. Особенно те, кто научился отслеживать движение транспорта в специальном приложении и приходит на остановку в нужный момент.

Наконец, транспортная Челябинская реформа коснулась и троллейбусного парка. Пару недель в тестовом режиме по улицам катается автономный троллейбус, а в правительстве региона рассматривают соглашение по поводу поставки 168 новых троллейбусов. Мы скрестили пальцы, чтобы сделка состоялась, и в 2023-2014 годах Челябинск стал городом с самой развитой системой общественного транспорта в России.