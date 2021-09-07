В Челябинске на федеральные деньги откроют ПЦР-центр для диагностики коронавируса

Новая лаборатория поможет сдерживать ковид и другие инфекции

В Челябинске откроют ПЦР-центр для выявления коронавируса и других опасных инфекций. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Уже в ближайшее время федеральный бюджет выделит два миллиарда рублей на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Эти деньги потратят на создание ПЦР-центров в крупных городах России (речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске и Самаре), а также на научные разработки в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Кроме того, новое специальное оборудование получат центры гигиены и эпидемиологии. В России будут изучать изменчивость возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций.

А в пунктах пропуска через границу будет усилен санитарный контроль.

«Эти шаги необходимы, чтобы создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций», — заявил ранее председатель правительства Михаил Мишустин.

За минувшие сутки в Челябинской области выявили 370 случаев заражения коронавирусом, выписаны 273 человека, умерли 22.