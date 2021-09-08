В рамках программы «Инициативное бюджетирование» начались работы по благоустройству общественного пространство рядом с домом 112А по Комсомольскому проспекту, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее на данной территории были установлены две площадки для занятий спортом, а также детский городок, которые сразу стали пользоваться популярностью у местных жителей. Сейчас челябинцы выступили с инициативой продолжить благоустройство и заявили проект в администрацию района. Идея была принята к участию в программе «Инициативное бюджетирование», на ее развитие выделено 17 миллионов рублей. Работы планируется завершить до 17 октября текущего года.

«При проведении работ были учтены все имеющиеся деревья, ни одно из них не пострадает», — заявили в администрации города Челябинска.
На этой территории появится развитая логичная тропиночная сеть, вдоль которой на специальных площадках из террасной доски установят скамейки и урны, детские игровые формы. И будет обустроена большая парковка.

Автор: Степан Тимощук