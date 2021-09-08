Денис Проценко — Алексею Текслеру про коронавирус: «Ситуация будет зависеть от активности граждан»

Главный врач «Коммунарки» обсудил с губернатором Челябинской области заболеваемость новой инфекцией

Стали известны подробности встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главного врача «Коммунарки» Дениса Проценко. О чем шел разговор, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как и следовало ожидать, губернатор и доктор обсудили актуальные вопросы развития здравоохранения, текущую эпидситуацию по коронавирусу, а также роль вакцинации в борьбе с новой инфекцией.





Алексей Текслер рассказал гостю, что рост заболеваемости в регионе сейчас фиксируют в тех территориях, где низкий уровень вакцинации. Оба — политик и главный врач — сошлись на том, что тяжелее всего сейчас болеют именно не привитые от коронавируса граждане.

«Как медика меня беспокоит отношение к вакцинации. Без коллективного иммунитета строить прогнозы сейчас очень сложно. Но я уверен, что дальнейшая эпидемическая ситуация будет зависеть от граждан, от их активной позиции в отношении вакцинации», — заявил главный врач ГКБ № 40 Москвы Денис Проценко.

Алексей Текслер заверил, что власти области осознают угрозу, стараются вовлечь в прививочную кампанию как можно больше сомневающихся людей. Так, в регионе уже запущена акция со Сбербанком, в рамках которой все вакцинированные студенты получают бесплатную трехмесячную подписку на СберПрайм. Вакцина для жителей региона доступна: прививочные пункты работают в ТРК, во всех поликлиниках, даже в вузах.

Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области заявил, что в идеале в регионе должны быть привиты 80-95 процентов населения, включая детей. Только так можно отсановить рециркуляцию коронавируса.

Между тем главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предложила лечить пациентов с ковидом за деньги, а бесплатные препараты (их стоимость иногда составляет трехзначную цифру) выдавать только привитым.

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