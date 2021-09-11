Пять городских легенд Челябинска

Город хранит множество историй о потустороннем. В честь Дня города вспоминаем самые жуткие и забавные

Челябинск не может похвастаться аллигаторами в канализации или лесом самоубийц под боком, но у нас тоже есть кое-что интересное. Специально к юбилею города журналист Первого областного информационного агентства собрал список самых живучих городских мифов Челябинска.

Клад мертвого должника

Что рассказывают:

В центре города стоит элеватор городского банка. Его давно огородили бетонным забором и охраняют от нежелательных гостей с помощью колючей проволоки. Огромное и мрачное здание с готическими сводами выглядит пугающе, особенно в темное время суток. По городу гуляет история о том, что в стене элеватора некий челябинский банкир замуровал все свои сбережения, чтобы спасти от кредиторов. А потом и сам повесился рядом с той стеной. Говорят, что его призрак до сих пор ходит по зданию и прогоняет сталкеров, которые сумели миновать охрану.

Что мы думаем:

Легенда среди челябинских диггеров довольно популярная и можно понять кто и зачем в это верит. Кто не хочет быстро и просто обогатиться? А даже если сокровищ нет, есть целый пласт людей, которые и так не против залезть в какую-то жуткую заброшку.

В 2012 году, кстати, с призраком якобы столкнулись двое челябинских студентов, которые отправились за легендарным кладом, но вместо денег получили лишь нервный срыв. Может просто наткнулись на охранников и перепутали их с бушующим привидением, а может и правда потревожили беднягу. Хорошо, что горе-кладоискатели отделались испугом, а не статьей за проникновение.

Крысиный король

Что рассказывают:

Там, где есть крупа, есть и грызуны, с этим связан еще один челябинский миф. Говорят, что в темном подвале того же заброшенного элеватора живет царь-крыса. Русский народ любит приставку «Царь», чтобы обозначать что-то большое, необъятное, вот и эта крыса является грызуном небывалых размеров. Кроме того, она разумна и управляет целой армией крыс по всему городу. Под покровом ночи маленькие хвостатые подданные снуют по улицам в поисках пищи для себя и своего правителя.

Что мы думаем:

Никто за много лет так и не встретил крысиного короля, и, соответственно, никто не знает, как выглядит эта самая царь-крыса и какого она размера. Легенда о гигантских крысах ни капли не оригинальна и есть почти в каждом большом городе, а сколько этих грызунов в культуре, страшно считать. При чем всех размеров: от габаритов собаки, до размера небольшого слона. Но спасибо, что не крокодилы в канализации.

Фантом Оперы





Что рассказывают:

Когда Челябинский оперный театр им. Глинки только строился, во время закладки фундамента строители начали находить в земле человеческие останки. Связано это с тем, что когда Челябинск был еще крепостью, здесь было кладбище при церкви Николая Угодника. По легенде, строители потревожили покой мертвых. Останки перезахоронили на Митрофановском кладбище. Но часть могил осталась под фундаментом театра. Об этом стало известно, когда в Картинную галерею стали тянуть водовод.





Челябинские археологи нашли на этом месте и другие захоронения. Есть поверие, что встревоженные души усопших до сих пор блуждают по коридорам оперного.

Что мы думаем:

История романтичная, но как будто из дешевого журнала. Хотя под оперным и правда были захоронения, история о встревоженных мертвецах не блещет оригинальностью. Люди любят истории о призраках, не хочется верить, что по ту сторону ничего нет, вот и играется народ, давая вторую жизнь уже отжившим.

Нехороших мест, если верить вообще всем легендам, в Челябинске полно. Если разобраться по сути, получится, что все дома в центре построены на костях: город был маленький, и под кладбища приспособлял прилегающие территории. Жуткое место, полное потревоженных мертвецов выходит, Говард Лавкрафт бы развернулся как следует, а там бы и до рыболюдей в Миассе дошло и инопланетян в Уральских горах.

Лохнесское чудовище по-Челябински





Что рассказывают:

Раньше на территории Челябинской области был древний океан, а озеро Смолино — его уцелевший осколок. И не только из-за того, что в нем была соленая вода. Как считают некоторые, в Смолино двойное дно, где до сих пор живут древние океанические чудовища. Что под дном — неизвестно, поэтому можно строить самые ужасающие и мрачные теории о подводных монстрах

В подтверждение мифу иногда приводят историю о том, как однажды там поймали полуметрового щитня, одного из самых древних обитателей планеты. Жуткое ракообразное имеет около 70 пар ног и длинный хитиновый хвост. Так кроме того, оно еще и питается мясом. Современные щитни, кстати, в длину не превышают и 12 сантиметров.

Инцидент действительно произошел в конце нулевых. Правда, не в озере Смолино, а в районе Чурилово, где строители выловили этого щитня из котлована строящегося дома. Рабочие так перепугались, что сразу же прибили его люком от колодца. Об этом даже писали в СМИ. Жители района еще долго пугали друг друга находкой, а по сети расходились фотографии редкого щитня.

Еще, кстати, в том же Смолино, как говорят, обитает гигантский Карп — Карп Карпыч, который погубил множество рыбаков. Только вот информации об этом нигде нет.

Что мы думаем:

Если морские чудовища Запада имеют суровые названия: Левиафан, Кракен, и пр., то ответ Челябинска — Карп Карпыч, уносящий жизни неумелых рыбаков. Возможно, как герой мультфильма он бы еще смотрелся убедительно, но как городская легенда звучит нелепо. Скорее всего, если брать во внимание традиционную русскую рыбалку, на которой ловят что-то только со дна бутылки, то не удивительно, что пропавших рыбаков можно списать на морских чудовищ. Правда информации о попавших нет, но вероятно мы просто чего-то не знаем.

Закрытая Площадка Партийного Питания





Что рассказывают:

Челябинск полон не только страшных, но и порой забавных мифов. Один из них описан в книге «Мифы и легенды Челябинска» под авторством Александра Попова и Константина Рубинского. В городе с советских времен сохранились «Цыплята Табака» и «Уральские Пельмени». Авторы утверждают, что до сих пор эти два заведения держатся благодаря «Закрытой Площадке Партийного Питания».

Если провести прямую между этими двумя ресторанами, то посередине окажется Алое Поле. Жители Челябинска, якобы, всегда подмечали, что поздним вечером у памятника-мавзолея Ленину доносится слабый запах еды. И все это не просто так. Дело в том, что после распада Союза в людях проснулась ностальгия. Поэтому два брендовых ресторана города решили создать советскую столовку для сливок общества.

От ресторанов к мавзолею прокопали два подземных хода, по которым туда-сюда курсируют официантские тележки, полные еды. Но пусть вас не вводит в заблуждение формат советского общепита. Попасть туда до сих пор могут лишь избранные: элита общества, скучающая по былым временам. В капиталистическое время, правда элитарную пищу можно купить почти в любом магазине, хоть и недешево, поэтому все перевернули с ног на голову. Здесь подают «настоящую советскую» еду и тот самый вкус доступен теперь только элите.

В столовой, чтобы расплатиться, нужно обменять современные деньги на советские. Курс: 50 долларов к 50 копейкам. Цены там абсолютно советские, можно неплохо пообедать на 70 копеек. Попасть в «столовку» могут и обычные челябинцы, но для этого придется переплатить и подписать договор о неразглашении.

Что мы думаем:

Не остается сомнений, что все это плод фантазии без подтверждений, хоть и очень забавный. У богатых, конечно, свои причуды, но насколько они скучают по советским столовым, непонятно. Все это куда больше похоже на троллинг, но если есть желание, вы всегда можете вечерком посетить Алое Поле, мало ли, вдруг там и правда гастрономический портал в прошлое.