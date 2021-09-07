Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске в конце сентября

Мероприятие поможет развитию межрегионального и международного сотрудничества

Второй форум глав регионов стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), планируется провести в Челябинске с 28 по 30 сентября. Мероприятие организуют в очно-заочном формате. Об этом на аппаратном совещании рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

«Сегодня Челябинская область готовится к очень большому международному мероприятию — это второй форум глав регионов государств-членов ШОС. Его проведение планируется в конце сентября — с 28 по 30 сентября», — сообщила Наталья Лугачева.

Заместитель министра Дмитрий Глухарев отметил, что часть мероприятий форума проведут с использованием видеоконференцсвязи.

«Часть стран, которые входят в ШОС, но не могут приехать из-за закрытия границ, подключатся онлайн. В частности, Китай будет участвовать в форуме по ВКС. Нам озвучили, что предполагается подключение трех провинций. Ожидаем гостей из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Пока не приняли решение, очно или онлайн будут принимать участие пакистанские и индусские гости. Ожидаем большое и хорошее мероприятие. Очень кстати, что недавно подписано разрешение о выдаче электронных виз в аэропорту Челябинска», — рассказал Дмитрий Глухарев.

В работе форума примут участие главы регионов стран ШОС и представители бизнеса. Кроме того, ожидается приезд делегаций из четырех субъектов РФ. В программе запланированы пленарное заседание по обсуждению развития форума, панельные секции по сельскому хозяйству, логистике и туризму, бизнес-форум, заседание национальной части форума и переговоры глав регионов.

Напомним, что первый форум глав регионов стран ШОС проходил в октябре 2020 года в Челябинске в онлайн-формате. В мероприятии под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера приняли участие главы регионов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители ведомств экономических блоков этих стран. Летом этого года глава Южного Урала предложил провести в Челябинске второй форум.