В Челябинске открылась выставка с личными вещами Александра I

В числе экспонатов — мундир царя, его оружие, походная кровать и солонки

В Историческом музее Южного Урала состоялась церемония открытия выставки «Александр I — держав восстановитель». В экспозиции собраны личные вещи царя и предметы, которые так или иначе связаны с русским императором. Экспонаты для выставки предоставил Музей Московского Кремля. Многие вещи никогда не покидали фонды и впервые показаны широкой публике.

В качестве почетного гостя на торжественную церемонию приехала директор московского музея Елена Гагарина.

«Сегодня мы показываем целый ряд предметов, связанных с Александром I. Многие из них никогда не вывозились и никогда ни на каких выставках не показывались даже в музеях Московского Кремля. Александр I является основателем нашего музея. Он первый человек, кто озаботился судьбой символов государственной власти. Он считал, что любой предмет, который попадает в собрание оружейной палаты, должен проходить апробацию. Ни один дар, ни одно пожертвование не появлялось в стенах Оружейной палаты без высочайшего соизволения», — рассказала Елена Гагарина в своей торжественной речи.

Выставка разделена на пять разделов: в первом рассказывается об отношении Александра и его бабушки Екатерины II. Императрица видела во внуке будущего великого правителя. Одними из самых драгоценных экспонатов экспозиции стали мундир и сапоги, которые были на Александре I во время коронации.

Во второй раздел помещены предметы, связанные с основанием в Кремле нового музея. В третьем находятся личные вещи Александра I: есть две серебряные солонки, писчий прибор и походная кровать.

«Императрица Екатерина II старалась воспитывать в своих внуках неприхотливость в быту и стойкость к жизненным невзгодам и лишениям. В Зимнем дворце великие князья Александр и Константин с самого детства спали на простых кожаных матрасах, набитых соломой. Аскетизм Александра I иллюстрирует походная кровать императора, которую он использовал в своих поездках», — рассказывают экскурсоводы.

Четвертый раздел выставки посвящен событиям Отечественной войны 1812 года, спасению кремлевских сокровищ и Заграничному походу русских войск. В пятом разделе говорится о мечте Александра I: император хотел создать Священный союз монархов Европы. По его мнению, такой союз помог бы избавить Европу от войн и помочь всем странам процветать и развиваться.

После церемонии открытия выставки директор московского музея Елена Гагарина провела экскурсию для Ирины Текслер. Елена Юрьевна подробно рассказала об экспонатах и ответила на все вопросы первой леди Челябинской области.

«Такой выставки в Челябинске еще не было. Многие экспонаты и раньше не выставлялись, например потрясающий бюст Александра I, где он еще совсем юный. Я никогда не видела его в этом образе. Хочется отметить, что стоит посетить не только эту выставку, но и вторую экспозицию от нашего челябинского музея. Она рассказывает о поездке Александра I на Южный Урал в 1824 году, тогда он посетил Сатку, Миасс. Это важная часть нашей истории, и побывать на выставке будет интересно не только школьникам и студентам, но и взрослым», — прокомментировала Ирина Текслер.

Выставка «Александр I — держав восстановитель» будет доступна для посещения до 9 января 2022 года. Находится она в зале на первом этаже восточной башни.

Отметим, что это уже четвертая выставка в челябинском музее, созданная благодаря поддержке Музея Московского Кремля. На этом сотрудничество учреждений не заканчивается — в следующем году в Исторический музей планируют организовать новую выставку, связанную с ювелирным искусством.