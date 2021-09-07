В Златоусте откроется центр онкологической помощи

А на следующий год завершится проектирование новой многопрофильной больницы

В Златоусте 14 сентября откроется Центр амбулаторной онкологической помощи, где специалисты смогут поставить точный диагноз за две недели и оперативно направить пациентов на лечение. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт считает, что открытие центра — не единственное улучшение. О планах на златоустовское здравоохранение она рассказала на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе первый вице-губернатор Ирина Гехт побывала в больнице Златоуста. Она побывала в ковидном госпитале и провела заседание оперативного штаба по профилактике Covid-19, которое провел глава округа Максим Пекарский.

После поездки Ирина Гехт озвучила несколько выводов и решений.

«Здравоохранение было и остается для города той сферой, которая требует развития. Принято решение о строительстве многопрофильной больницы на 650 коек. Ее проектирование завершится в следующем году. В 2022 году будут отремонтированы все детские поликлиники города и приобретено необходимое оборудование», — написала Ирина Гехт в соцсети.

Так же Ирина Гехт рассказала о недостатке кадров в Златоустовских больницах, поэтому планируется создавать в городе комфортные условия для молодых специалистов.

«Чтобы поддержать златоустовских врачей и обеспечить доступность медицинской помощи населению на этой неделе мы направим в город специалистов областных больниц по всем узким специальностям. Они продолжат работать и на следующей неделе. Графики приема сообщим в ближайшее время», — рассказывает Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор также сообщила, что в городе открывается центр помощи больным онкологией.

Напомним, ранее Ирина Гехт анонсировала открытие таких центров по всей Челябинской области.