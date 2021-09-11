Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города

Столице Южного Урала исполняется 285 лет

Челябинску исполняется 285 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с Днем города.

«Всегда приятно видеть счастливых людей. Я и сам счастливый человек: родился и живу в любимом городе, работаю для земляков. Именно здесь 285 лет назад на набережной реки Миасс была заложена Челябинская крепость. Сегодня здесь новая набережная — комфортная, уютная, такая, какая должна быть в любом современном городе. В Челябинске живут открытые, трудолюбивые люди, и они хотят, чтобы наш город был лучше. Кстати, многие земляки сами активно участвуют в преображении города. Мы будем активно заниматься его улучшением, потому что мы живем в своем любимом городе»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер пожелал жителям Челябинска счастья, здоровья, любви и благополучия.

«С днем рождения, Челябинск!»— поздравил глава региона.

В честь праздника корреспонденты ИА «Первое областное» собрали самые важные истории года, которые создают образ современного мегаполиса вместо морально устаревшего крупного промышленного центра, а также вспомнили жуткие и смешные легенды Челябинска.