Челябинцам предложили придумать лучшую кричалку для «Трактора»

С такой просьбой гендиректор хоккейного клуба обратился к участникам проекта «Онлайн-каникулы в Челябинске»

Гендиректор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин предложил участникам проекта «Онлайн-каникулы в Челябинске» придумать лучшую кричалку в поддержку хоккейной команды.

«Онлайн-каникулы в Челябинске» — интерактивный проект для школьников и студентов. Его участникам предлагается выполнять задания, снимать процесс на видео и выкладывать ролики в социальных сетях. Самые активные примут участие в розыгрыше ценных призов и попадут на финальное мероприятие — шоу-награждение, которое пройдет в Челябинске в сентябре этого года. Организатором проекта является ВОО «Союз добровольцев России» при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Руководители ХК „Трактор“ одними из первых откликнулись на наше предложение и стали партнерами проекта в Челябинской области. Я благодарна Ивану Савину и всему хоккейному клубу за искреннее желание помогать молодежи самореализовываться», — говорит Яна Лантратова, председатель Общественного совета «Союза добровольцев России».