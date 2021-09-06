В Челябинске завершили строительство школы в микрорайоне Академ Риверсайд

Учебное заведение на 1100 мест сдают в эксплуатацию на год раньше, чем планировалось

В Челябинске готово к вводу в эксплуатацию здание новой школы на 1100 мест в микрорайоне Академ Риверсайд. Об этом 6 сентября на аппаратном совещании в администрации города сообщил замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне.

«Окончено строительство школы в микрорайоне Академ Риверсайд. Хочется выразить благодарность подрядной организации за выполнение работ раньше на год и два месяца, чем это было запланировано. Досрочное выполнение строительства было бы невозможным без содействия губернатора Челябинской области. На объекте идет подготовка к вводу в эксплуатацию и активно продолжается оснащение школы мебелью и необходимым оборудованием», — доложил Владимир Шамне.

Напомним, в регионе со значительным опережением идет реализация госпрограммы «Стимул», по которой возводилась школа в Академ Риверсайд. Деньги на ее строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022—2023 годы.

В феврале этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал вопрос ускорения финансирования строительства социально значимого учреждения с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным во время рабочего визита вице-премьера в Челябинскую область.

В конце августа 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области более 270 миллионов рублей на ускоренное завершение строительства школы. Школу в микрорайоне Академ Риверсайд жители ждут уже много лет. Этот район — один из самых густонаселенных районов Челябинска.

Какие еще социальные объекты возводят сейчас в Челябинской области, в интервью ИА «Первое областное» рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.