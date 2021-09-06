Власти Каслинского района первыми пустят тепло в школы и детские сады

Другие муниципалитеты Челябинской области еще не подписывали подобное распоряжение

Челябинская область готовится к началу отопительного сезона. Администрация Каслинского района объявила о пуске тепла в учреждениях социальной сферы со вторника, 7 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава района Игорь Колышев. По данным регионального Минстроя, другие территории повторить опыт Каслей пока не готовы.

6 сентября глава Каслинского района Игорь Колышев подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2021/2022 в социальных учреждениях: школах, детских садах, интернате, школах искусств, детском доме и больнице.

Он рекомендовал главам городских и сельских поселений, руководителям предприятий организовать пуск тепла в социальные учреждения со вторника, 7 сентября. Для этого у организаций должны быть паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.

В администрации района уточнили, что распоряжение носит рекомендованный характер, а подписанные паспорта готовности к отопительному сезону организации всех форм собственности должны иметь уже 1 сентября. Тем не менее это первый в районе опыт столь раннего пуска тепла. В региональном Минстрое уточнили, что другие территории пока не заявлялись с подобной инициативой.

Напомним, на Южном Урале отопительный сезон начинается, как правило, в начале октября. Теплоснабжающие компании обязаны пустить тепло, когда средняя температура не поднимается выше 8 градусов тепла в течение пяти суток. Однако объекты теплоснабжения должны быть готовы уже к сентябрю, а до 15 сентября — пройти все проверки.