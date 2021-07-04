От «Прямой линии» Путина до развития Тургояка: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе президент РФ Владимир Путин провел «Прямую линию», Алексей Текслер выступил на Госсовете с инициативой по развитию рынка газомоторного топлива, а южноуральских дзюдоистов не пустили на Олимпиаду в Токио. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

«Прямая линия» Владимира Путина

30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин провел «Прямую линию», во время которой ответил на вопросы россиян. Первый вопрос касался обязательной вакцинации от коронавируса. Президент признал, что в отдельных случаях принуждение к вакцинации вполне законно.



Владимир Путин сообщил, что в России появится система реабилитации для переболевших новой коронавирусной инфекцией. На эти цели уже выделены необходимые деньги.



Организация работы школы и вузов осенью 2021 года будет зависеть, по словам президента РФ, от эпидситуации в регионах и в России в целом. При этом Путин выразил надежду на то, что все учащиеся младших классов будут учиться в обычном режиме.



Ответил Владимир Путин и на вопросы граждан о высоких ценах на продукты. По его словам, овощи дорожают из-за сезонного дефицита, при этом правительство России приняло ряд мер для сдерживания цен на продукты.



Президент РФ рекомендовал губернаторам регионов больше времени уделять общению с гражданами.



Владимир Путин предложил выплатить 10 тысяч рублей даже тем шестилеткам, которые не идут в первый класс. Окончательное решение примет правительство РФ.



Глава государства ответил на вопросы о льготной газификации частных домов и анонсировал очередной законопроектв помощь скорейшему и повсеместному подключению частного сектора РФ к газу.



Владимир Путин пообещал молодежи от 14 до 22 лет «Пушкинскую карту», на которую будут зачислены три тысячи рублей на культурный досуг. Карта будет доступна осенью этого года.



На счетах должников в России будет оставаться прожиточный минимум. Сначала Путин озвучил такое решение на «Прямой линии», а затем подписал закон.



Деньги на строительство челябинского метро есть, заверил Владимир Путин, необходимо запустить работу.



Новости правительства Челябинской области

Алексей Текслер выступил на Госсовете с инициативой по развитию рынка газомоторного топлива. Глава Южного Урала предложил актуализировать нормативы и требования к строительству многотопливных автомобильных заправочных станций, в том числе со сжиженным и компримированным природным газом.



Алексей Текслер посетил челябинский физико-математический лицей № 31. Итогом визита стало решение об открытии на базе лицея ресурсного центра для стажировки профильных учителей и методической помощи школам области.



Алексей Текслер провел совещание по вопросу развития Тургояка. Главная задача в его отношении — сбалансированное развитие его рекреационного потенциала и непременное сохранение «жемчужины».



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании на территории Челябинской области памятников природы.



Алексей Текслер определил порядок выделения денег частным приютам для бездомных животных.



Новости спорта

80-летний спортсмен-ветеран Владимир Лущиков побил рекорд России в легкой атлетике, прыгнув в длину на 3,53 метра. Южноуральский легкоатлет успешно выступил в Санкт-Петербурге на турнире «Белые ночи Балтики».



Южноуральский стрелок Антон Булаев завоевал золото Кубка мира. Соревнования прошли в столице Франции Париже.



Впервые с 1988 года южноуральских дзюдоистов не включили в состав сборной России на Олимпийские Игры, которые пройдут в Токио.



Судомоделист из Челябинска Дмитрий Долгих поставил мировой рекорд, разогнав свою модель до 290 км/час. Всероссийские соревнования по судомодельному спорту прошли в Брянске.



Новости культуры

В Челябинском театре кукол сыграли премьеру мюзикла «Бибигон». Это фантастическая история для зрителей старше 3 лет по мотивам репрессированной сказки Корнея Чуковского. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на премьере и поделились своими впечатлениями.



В челябинском саду «Плодушка» Олег Митяев и дети сыграли премьеру иммерсивного спектакля Алексея Тетюева «Аннушка». Как сообщила наш корреспондент с места событий, зрители наблюдали за действием завороженно.



В парке имени Тищенко внутри ротонды снова открывают сеансы игры в шахматы. Все желающие могут заглянуть в «Дом аквариум» и под запись паспортных данных взять бесплатно столы, стулья и сами шахматы.



Культурные и образовательные проекты из Челябинска могут заявиться на президентский грант. Впервые поддержку получат не только НКО, но и «свободные художники».

