В России создают систему реабилитации от COVID‑19

Об этом сообщил президент Владимир Путин

В России появится система реабилитации для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время ответа на вопрос в рамках прямой линии.

Главу государства спросили, существует ли бесплатная реабилитация для тех, кто болел COVID-19. Владимир Путин сообщил, что на эти цели уже выделены деньги из бюджета.

«Сейчас мы будем вкладывать средства, готов контракт на приобретение необходимого оборудования. Для реабилитации пациентов после коронавируса нужна специальная техника, поскольку осложнения касаются и сосудов, и органов дыхания», — подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, система реабилитации уже создается, вскоре начнется закупка оборудования.

А между тем уже с 1 июля в России и в Челябинской области стартует углубленная диспансеризация для перенесших ковид.

«Безусловно, новая коронавирусная инфекция имеет множество последствий, некоторые из которых до конца не изучены. Болезнь оказывает негативное влияние на органы и системы организма — дыхательную, свертывающую, кровообращения — сердце, сосуды, нервную систему. Для того чтобы снизить последствия и выявить их на более раннем сроке, необходимо ввести дополнительные обследования. Губернатор и Правительство Челябинской области уделяют этой теме большое внимание», — рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Так, в первый этап диспансеризации будут включены измерение уровня кислорода в крови и определение показателя гликированного гемоглобина, общий и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, спирометрия. На втором этапе по показаниям предусмотрено прохождение компьютерной томографии органов грудной клетки, эхокардиография, дуплекс вен нижних конечностей. В целом, это большой комплекс исследований, который поможет оперативно выявить причины последствий ковида, выработать полноценную программу восстановления и реабилитации, к также заняться полноценным лечением.

Напомним, диспансеризацию населения в Челябинской области возобновили 1 февраля. До этого она была приостановлена из-за сложной эпидобстановки и загруженности врачей.

