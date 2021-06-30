Президент пообещал молодежи Пушкинскую карту: по три тысячи рублей на культурный досуг

Молодые люди от 14 до 22 лет получат эту сумму на билеты в театры, музеи и на выставки

В ответ на вопрос молодой учительницы по литературе о крайней стесненности в средствах и отсутствии финансовой возможности сходить в театр президент Владимир Путин озвучил уже готовую инициативу. Молодые люди (не только учительницы) получат Пушкинскую карту, на которую будет начислено три тысячи рублей.



«Пусть это небольшая, скромная сумма, но всё же я рассчитываю на то, что молодежь воспользуется новыми возможностями и сможет посетить не только местные театры, но и общероссийские учреждения культуры. Хватит даже на Большой театр, пусть это и разовый вариант», — отметил президент.

Карта будет доступна молодой аудитории уже в сентябре-октябре 2021 года. Воспользоваться ею можно будет и в следующем году.

