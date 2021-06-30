Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации против коронавируса

И рассказал, какой вакциной привился сам

Первый вопрос, заданный на горячей линии президенту России Владимиру Путину, касался обязательной вакцинации от коронавируса. Путин признал, что в отдельных случаях принуждение к вакцинации вполне законно.

Путин заметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Но существует закон от 1998 года об иммунной защите населения, который допускает принудительную постановку прививки.

«В законе сказано, что в случае подъема заболеваемости в условиях пандемии руководители регионов имеют право по рекомендации санитарных врачей вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. И руководители десяти регионов уже сделали это. Так что всё происходит в рамках закона», — заметил Путин.

Президент отметил, что сегодня в России от коронавируса уже привиты 23 млн жителей. Массовая вакцинация, по словам Путина, необходима, чтобы предотвратить общероссийский локдаун, когда закрываются предприятия, люди сидят без зарплаты и разоряется малый бизнес. Однако если у человека есть медотвод от прививки, заставлять его прививаться, а тем более увольнять с работы, никто не вправе.

Также Путин признался, что сам привился в феврале «Спутником V». Вакцинацию он перенес довольно легко. А многим людям из его окружения полученный после прививки иммунитет помог впоследствии перенести болезнь в легкой форме.

Владимир Путин также озвучил рекомендации ВОЗ по ревакцинации уже привитых. В условиях пандемии прививку придется повторять через шесть месяцев, а при спокойной эпидобстановке — раз в год.

Во время горячей линии подняли тему безопасности новых вакцин.

«На прямой линии президента поднята тема вакцины и вакцинации. Она находится на постоянном контроле у губернатора Челябинской области. Лично я глубоко убеждена, что прививаться нужно, причем всем. Какой вакциной? Если у вас есть вопросы по общему состоянию здоровья, хронические заболевания, аллергические реакции — посоветуйтесь с врачом, это частные ситуации. Но по большому счету действие вакцины одинаково, уровень защиты одинаковый. Вся вакцина проверена, эффективна и безопасна. Для населения, для массовой вакцинации какую из трех вакцин ставить „Спутник V“, „Эпивак“ или „КовиВак“ — совершенно не принципиально. На сегодняшний день больных все больше, по-прежнему есть тяжелые, очень тяжелые, к сожалению, и погибают некоторые из них, поэтому вакцина — это способ спастись», — заявила главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

