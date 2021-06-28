На базе челябинского лицея № 31 будут стажировать учителей

Алексей Текслер посетил одно из лучших учебных заведений страны

В понедельник, 28 июня, глава региона Алексей Текслер посетил челябинский физико-математический лицей № 31. Он встретился с выпускниками и директором учебного заведения Александром Поповым. Итогом встречи стало решение об открытии на базе лицея ресурсного центра для стажировки профильных учителей и методической помощи школам области. Вместе с губернатором в лицее побывали и журналисты ИА «Первое областное».

Вместе с выпускниками этого года Катей Шишляевой и Евгением Карповичем, которые только что привезли золото со всероссийской олимпиады по информатике, Алексей Текслер прошелся по тихому дворику школы и кабинетам физматлицея.





Текслеру показали единственный конный памятник в городе — Дон Кихоту — и стену почета, где красуются имена выдающихся педагогов и талантливых учеников, завоевавших медали на международных олимпиадах. А они добавляются в копилку школы едва ли не каждый день. Так, только сегодня ночью стало известно, что ученик лицея Михаил Будников стал чемпионом мира по информатике этого года.

Также Алексей Текслер осмотрел кабинет информатики и несколько школьных лабораторий, где ребят готовят к престижным олимпиадам. Даже летом здесь кипит жизнь — школьники продолжают работу над своими проектами.





В одном из классов, где школьники занимаются физикой, внимание губернатора привлекла научная работа одиннадцатиклассника Евгения Богданова, который изучает работу суперконденсатора. Этот прибор способен дать мощный выброс энергии и, например, завести двигатель при экстремально низкой температуре.

Алексей Текслер посоветовал парню поделиться своими научными разработками с группой ученых из ЮУрГУ, которые получили грант губернатора на разработку проекта «Арктический автобус». У научной работы появились практические перспективы.





Новые горизонты визит губернатора открыл и самой школе.

«Я очень горжусь ребятами, с которыми здесь познакомился. Они меня вдохновили. Они наше будущее в прямом смысле этого слова. И будущее Челябинской области, и будущее всей страны. Сегодня нам трудно представить, каким будет мир спустя десять лет. Но одно можно сказать уверенно: кто будет владеть новыми технологиями, тот будет править миром», — заявил Алексей Текслер.

Алексей Текслер назвал лицей № 31 одним из лучших учебных заведений в стране и пообещал поддержку лицею. Кроме того, Текслер поднял проблему качества преподавания и знаний в целом.





По словам губернатора, в области падает средний балл ЕГЭ по той же физике. А в 31-м лицее ребята сдают экзамены на высокие баллы. Все это говорит об умении педагогов учить детей и вдохновлять их наукой.

Заручившись поддержкой директора лицея № 31 Александра Попова и Минобра области, губернатор решил открыть на базе сильнейшей школы Челябинска ресурсный центр, где будут проходить стажировку учителя профильных дисциплин со всей Челябинской области, а также студенты педагогического университета.

«От педагогов многое зависит. Поэтому будем подтягивать учителей. Надо каждый день учиться чему-то новому — в этом залог успеха. Особенно когда мы говорим о таких предметах, где всё меняется очень быстро. Чтобы быть лучшими, нужно быть на гребне волны», — заявил губернатор.

