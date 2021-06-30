В челябинском парке Тищенко открыли шахматный клуб

Встречи возобновились в исторической ротонде

В главном парке Металлургического района внутри ротонды снова открывают сеансы игры в шахматы. Все желающие могут заглянуть в «Дом аквариум» и под запись паспортных данных взять бесплатно столы, стулья и сами шахматы. Всё это, разумеется, помогут вынести и установить. Чуть позже в парке планируют обзавестись более массивной мебелью для шахматного клуба и установить стационарные столы. В тестовом режиме клуб работает с 10 до 20 часов.





Можно приходить и со своими досками, чтобы провести пару часов за игрой или найти себе достойных соперников.

Добавим, что много лет назад в ротонде уже был шахматный клуб, здесь даже устраивали сеансы одновременной игры. Теперь же любители собираются на лавочках вокруг фонтана.