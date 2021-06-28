Алексей Текслер на Госсовете выступил с инициативой по развитию рынка газомоторного топлива

Предложение главы Южного Урала ускорит создание инфраструктуры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика». Темой обсуждения стало развитие рынка газомоторного топлива. В частности, речь шла о совершенствовании инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Глава Южного Урала предложил актуализировать нормативы и требования к строительству многотопливных автомобильных заправочных станций, в том числе со сжиженным и компримированным природным газом. Действующие сейчас требования не позволяют размещать такие объекты на территории городов, поскольку необходимо создавать защитные зоны существенных размеров.

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет улучшать экологическую обстановку, экономить бюджетные средства на автомобильное топливо, а также развивать газовую инфраструктуру в городах и поселениях.

Комплексная работа по развитию рынка газомоторного топлива в Челябинской области ведется по инициативе Алексея Текслера. В 2019 году регион вошел в число 27 пилотных субъектов РФ. Между правительством Южного Урала и Министерством энергетики Российской Федерации подписано два соглашения о софинансировании различных мероприятий. До конца 2023 года направят более 1,3 млрд рублей, в том числе 1 млрд — из федерального бюджета. Государственная поддержка предоставляется по двум направлениям: строительство газозаправочной сети и формирование спроса на метан через переоборудование транспортных средств.

На Южном Урале работает уже 16 заправочных станций с компримированным природным газом. До конца 2024 года планируется создать сеть из 54 подобных объектов. Также в Челябинской области есть четыре заправки с сжиженным природным газом и несколько передвижных заправщиков. Для поддержки инвесторов принят региональный закон, по которому участки под строительство газозаправочной инфраструктуры можно предоставлять без проведения торгов, но при условии, что проект будет отвечать установленным критериям масштабности.

Для перевода транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива есть специальная программа господдержки. В ее рамках размер скидки для малого и среднего бизнеса, а также граждан составляет 1/2 от стоимости переоборудования автотранспорта, для крупного бизнеса — 1/3. При этом в регионе действует скидка 50% по транспортному налогу для компаний, эксплуатирующих автобусный и грузовой транспорт на природном газе. Кроме того, пункты переоборудования, являющиеся партнерами ООО «Газпром — газомоторное топливо», могут выдавать физлицам топливные карты с определенным лимитом, а бизнесу — единовременную выплату в почти 30% от стоимости перевода автомобиля на газ.