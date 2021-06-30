Овощи в России дорожают из‑за сезонного дефицита

Владимир Путин объяснил рост цен на картофель и морковь

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему картофель и морковь в магазинах стоят дороже бананов. Глава государства отметил, что цены на продукты находятся на верхней планке за последние 10 лет по всему миру. В России больше всего подорожали сахар (41%) и подсолнечное масло.

По словам Владимира Путина, правительство России приняло ряд мер для сдерживания цен на продукты. Так, Минсельхоз и Минпромторг заключают соглашения с производителями о недопустимости роста стоимости на социально значимые товары. Вводятся вывозные пошлины. Президент говорит, что овощи открытого грунта к концу сезона подорожали, потому что продукции российских производителей не хватило.

«В прошлом году мы произвели картошки на 19 млн тонн. В этом году планируем 22 мл тонн. Надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этого 1 млн тонн как раз и не хватило. Завозят, как правило, из-за границы — из Беларуси и Турции. Скоро будет урожай овощей, надеюсь, это скажется на стоимости продукции. Овощи у нас производятся в недостаточном объеме. По куриному мясу и по свинине мы этот вопрос закрыли», — отметил Владимир Путин.

Как отметил президент, в прошлом году сельхозпроизводители заработали на экспорте рекордную сумму — более 30 млрд долларов. Для сдерживания цен на зерно правительство приняло решение на квотирование экспорта и вывозные таможенные пошлины.

Владимир Путин подчеркнул, что инфляция поднялась почти до 6%. Стоит задача ее подавления. Поэтому ЦБ увеличил ключевую ставку. Президент рассчитывает, что инфляция вернется к 5% в этом году.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Челябинской области в январе — мае 2021 года вырос на 2,8% (к декабрю прошлого года). В среднем по России показатель выше — 3,5%. В Челябинской области, как и в среднем по России, наблюдается рост цен на овощи открытого грунта. По данным Росстата, свекла в России по отношению к апрелю подорожала на 35,3%, капуста белокочанная — на 25,2%, морковь — на 18,8%, картофель — на 15,4%, лук репчатый — на 11,3%. Также подорожали гречка — на 2,7%, подсолнечное масло — на 1,6%, сахар — на 0,3%. В Челябинской области в мае рост цен на продовольствие к декабрю 2020 года составил 3,7%. Это на 1,2% меньше, чем в среднем по России.