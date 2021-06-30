Владимир Путин предложил выплатить 10 тыс. рублей даже тем шестилеткам, которые не идут в первый класс

Окончательное решение примет правительство РФ

В августе всем российским детям от 6 до 18 лет обещана выплата на сборы в школу в размере десяти тысяч рублей. До сих пор оставался открытым вопрос: получат ли деньги дети, которым уже исполнилось шесть лет, но они пока не идут в первый класс? Владимир Путин считает, что деньги нужно выплатить каждому шестилетке.

«Я считаю, что деньги должны получить все, кому исполнилось шесть. Даже если ребенок не идет в школу в этом году. И я надеюсь, что члены правительства меня услышат», — заявил Владимир Путин.

Также глава государства заметил, что эта выплата единоразовая. Поэтому родители шестилеток, которые остаются в детских садах, должны использовать деньги с умом и по возможности закупить что-то для школы на следующий год.

Напомним, выплата положена детям, которым шесть лет исполнится не позднее 1 сентября.

Предложение президента поддержала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Владимир Путин во время прямой линии заявил о том, что семьи с 6-летними детьми получат выплаты от государства, даже если дети не пойдут в этом году в первый класс. Это замечательная мера поддержки очень нужная для многих семей. Это то, что поддержит родителей, потому что подготовка к школе требует и финансовых затрат. Многие дети в этом возрасте посещают подготовительные секции и школы раннего развития. Очень важно, чтобы у всех семей было равное право на поддержку государства», — замечает Майорова.

Между тем одиноким родителям разъяснили правила получения выплат на детей от 8 до 17 лет. В Челябинской области размер пособия составит 5 тысяч 982 рубля.

Ранее Владимир Путин оценил вероятность дистанта в школах и вузах осенью 2021 года.

