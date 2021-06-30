Владимир Путин ответил на вопросы о льготной газификации частных домов

Недавно принятый закон о «бесплатной миле» волнует жителей и Челябинской области

30 июня во время прямой линии президента России Владимира Путина жители двух регионов задали главе государства вопросы о проблеме газификации частных домов. Путин ответил на них и анонсировал очередной законопроект в помощь скорейшему и повсеместному подключению частного сектора РФ к газу.



Напомним, Госдума недавно одобрила законопроект, согласно которому проведение газопровода от магистрали до границы участка частного домовладения должно осуществляться бесплатно. Первый вопрос президенту по этому поводу поступил из Краснотурьинска (Свердловская область).

«Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать? Рядом дачи мэров, там газ есть», — обратилась к президенту 70-летняя Светлана Култыгина.

«Если на даче мэра есть газ, значит, труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть бесплатно подведена газовая труба. Что касается дальнейших действий, то это отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать газовое хозяйство внутри вашего участка», — объяснил президент.

Схожая проблема у жительницы Усть-Джегуты (Карачаево-Черкесия) Розы Каппушевой. По словам женщины, газопровод находится буквально в 200 метрах от их села, но газификация может обойтись в сумму порядка 200 тысяч рублей на семью. Семьи в основном молодые и многодетные, а местные власти в ответ на просьбы помочь говорят, что нет средств.

Путин начал выяснять подробности: в самом ли деле деньги с жителей хотят получить за подвод трубы к участкам. Каппушева ответила, что 200 тысяч — все расходы: разрешение, проводка трубы до домовладений.

«Мы поразбираемся с руководителем республики. Но все граждане должны знать: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно — или за счет „Газпрома“, или за счет организаций, руководящих этим хозяйством в республике. Внутри домовладения — за деньги собственника. Но и здесь есть некоторые идеи, я разговаривал с членами правительства: надо сделать единый договор, чтобы всё, что связано с газификацией участка, делали по единому плану, по сниженным ценам», — рассказал Владимир Путин.

Глава государства также уточнил, что в связи с ростом цен на некоторые виды продукции, в том числе на металл, пошло удорожание услуг газификации. Кроме того, по его словам, разные компании, конечно, пытаются накручивать стоимость работ. Именно поэтому правительство разрабатывает типовой договор, чтобы избежать необоснованного завышения цен.

Напомним, похожие вопросы недавно возникали и у жителей Челябинской области: население поселка Карабулак (Кизильский район) разместило в соцсетях видеообращение к губернатору Алексею Текслеру. По словам кизильцев, их заставляют оплатить проект подключения домов к газификации.

В Минстрое Челябинской области прокомментировали ситуацию, напомнив основные тезисы «закона о бесплатной миле»: проектные работы действительно должны выполняться за счет собственников, после этого муниципалитет получает через профильное министерство деньги на строительство сетей до границ земельного участка собственника жилья. Установка газового оборудования в самом доме — это забота уже жителей. Но, как сообщало ИА «Первое областное», уже с 1 июля в Челябинской области заработает региональный закон о частичной компенсации расходов на подключение дома к газу: некоторые категории населения получат до 60 тысяч рублей на возмещение этих расходов.

Заметим, вопрос из Краснотурьинска уже вызвал реакцию властей Свердловской области.



«Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом»,— написал в своем аккаунте в «Инстаграме» губернатор Евгений Куйвашев.

В Челябинской области закон «бесплатной мили» касается 86 тысяч домовладений, на это потребуется 23 миллиарда рублей. Общий уровень газификации Челябинской области на сегодня составляет 73,6 процента.