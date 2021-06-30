Владимир Путин: «У нас есть деньги на челябинское метро!»

Президент прокомментировал ситуацию с самым масштабным на Южном Урале долгостроем

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным дошла очередь до Челябинска. Из столицы Южного Урала последовала просьба о помощи со строительством челябинского метро. Глава государства оказался в курсе подробностей.



Жительница Челябинска Наталья Скорынина задала свой вопрос на сайте прямой линии, женщину интересовало, когда история советского долгостроя закончится и по мегаполису поедет метро: «Мы же не деревня какая-то, а город-миллионник», — заявила Скорынина.

Владимир Путин отметил, что Челябинск — не единственный город такого масштаба и с такими проблемами и привел в пример Красноярск.

«В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Хуснуллин, он докладывал, что вопрос проработан. Это будет гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение. Деньги у нас на это есть, свыше 40 миллиардов рублей. Это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры регионов, всего 500 миллиардов. Еще раз заявляю: вопросы эти не только прорабатываются, есть ресурсы, надо только запустить их в работу», — заверил Владимир Путин.

Напомним, вопрос о строительстве челябинского метрополитена был подвешен в воздухе последние несколько лет. Весной 2021 года губернатор Алексей Текслер наконец озвучил новую концепцию развития «подземки»: ее решено интегрировать в существующую сеть общественного транспорта в рамках начавшейся транспортной реформы.

В итоге челябинцы услышали новый для себя термин «метротрамвай»: уже построенные подземные линии будут связаны с наземными трамвайными путями, так что на определенных участках трамваи будут нырять под землю. Первых пассажиров челябинское метро должно принять через три года.

«Только что во время прямой линии Президент обозначил тему достройки челябинского метро и четко сформулировал, что этот проект будет завершен. Хочу сказать, что мы не остановились после того, как провели презентацию этого проекта, и прямо сейчас на территории Челябинска работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями. И таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом», — прокомментировал после прямой линии Алексей Текслер.

Министр дорожного хозяйства и инфраструктуры области Алексей Нечаев пояснил, что в городе будет запущено две линии метро на три маршрута трамвая, которые будут использовать инфраструктуру метрополитена. Будет построено четыре подземных станции.

«Метротрамвай позволит челябинцам осуществлять посадку в трамвай на поверхности в своем районе и затем, никуда не выходя, не пересаживаясь, заехать в тоннель метро. Это, безусловно, увеличит транспортную мобильность населения. Центр города — сосредоточение транспортных „пробок“ — метротрамвай будет проходить максимально быстро и обеспечит связь других районов Челябинска через центр», – прокомментировал Алексей Нечаев.

Средства, о которых говорил президент, будут выделяться по программе инфраструктурных кредитов, 500 миллиардов — это сумма на четыре региона, в том числе Челябинскую область. Сумму в 500 миллиардов Владимир Путин озвучил в начале июня в ходе Петербургского международного экономического форума.