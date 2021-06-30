Южноуральских дзюдоистов не включили в состав сборной России на Игры в Токио

Впервые с 1988 года Челябинская область не будет представлена на олимпийском турнире по дзюдо

Вчера, 29 июня, в Олимпийском комитете России был объявлен состав команды по дзюдо, который выступит на ОИ-2021 в Токио, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России. В список не вошли представители Челябинской области.

Президент Федерации дзюдо России Виталий Анисимов отметил, что команда выполнила поставленную задачу и будет максимально представлена на ОИ в Токио, завоевав лицензии во всех 14 весовых категориях.

Тренерский штаб сборной России по дзюдо столкнулся с непростым выбором при формировании олимпийской команды на Игры в Токио, но спортивный принцип был соблюден. Об этом во время объявления состава сборной на Олимпиаду заявил генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба.

«С командой мы проверили абсолютно все результаты, все критерии, чтобы определить спортсмена, который должен поехать на Игры. Каждый был проинформирован, почему кто-то был выбран первым номером, кто-то вторым. Прошу, не надо вопросов о том, почему получилось так или так. Все вопросы — после Олимпийских игр», — цитирует специалиста «РИА-Новости».

Выполнили условия олимпийского отбора два южноуральских спортсмена, претендовавших на попадание в состав сборной России — Денис Ярцев (73 кг) и Сабина Гилязова (48 кг). Однако тренерский штаб российской команды предпочел других спортсменов.

Таким образом, впервые в истории выступления сборной страны по дзюдо на Олимпийских играх на главных стартах четырехлетия не представлены спортсмены Челябинской области. В составе сборной СССР в 1988 году на Играх в Сеуле Григорий Веричев завоевал для региона первую олимпийскую медаль. В 1992 и 1996 годах честь региона на Олимпиадах защищала Светлана Гундаренко. В 2000 году выступили Виталий Макаров, Дмитрий Морозов и Юрий Степкин, завоевавший бронзу. В 2004-м в Афинах Виталий Макаров стал обладателем серебряной медали. В 2008 году Иван Першин и Алим Гаданов остались без наград. В 2012-м — Мансур Исаев принес первое в истории южноуральского дзюдо олимпийское золото. На предыдущих ОИ в Рио-де-Жанейро Челябинскую область представляли три спортсмена — Денис Ярцев, Кирилл Денисов и Ренат Саидов, не сумев завоевать медали.

Состав сборной России по дзюдо на Олимпийские игры в Токио:

Мужчины: Роберт Мшвидобадзе (60 кг), Якуб Шамилов (66 кг), Муса Могушков (73 кг), Алан Хубецов (81 кг), Михаил Игольников (90 кг), Нияз Ильясов (100 кг), Тамерлан Башаев (+100 кг). Женщины: Ирина Долгова (48 кг), Наталья Кузютина (52 кг), Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Александра Бабинцева (78 кг).

Отметим, что на Играх 2012 года в Лондоне российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро — две золотые медали. В турнире по дзюдо в Токио, который пройдет с 24 по 31 июля, будут разыграны 15 комплектов наград.