Владимир Путин: «Опыт общения с гражданами никому не помешает»

В Челябинской области уже используется формат общения с гражданами, предложенный на прямой линии главы государства

Во время эфира прямой линии президента России Владимира Путина прозвучал вопрос от одного из граждан: почему бы не ввести подобный формат на уровне регионов, обязав губернаторов больше общаться с жителями вверенных территорий? Путин рекомендовал главам субъектов Федерации больше времени уделять общению с гражданами.



Вопрос озвучивала ведущая Первого канала Наиля Аскер-заде, из текста следует, что прямые линии губернаторов с гражданами, возможно, даже через соцсети, сняли бы нагрузку с главы государства.

«Такой опыт общения никому не помешает. Не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопрос. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои действия в важнейших сферах — в строительстве, здравоохранении. Поэтому я бы рекомендовал коллегам прислушиваться к мнению граждан», — согласился Владимир Путин.

Отметим, в Челябинской области прямые линии губернатора проводятся ежегодно. Региональные власти вообще много внимания уделяют связи с жителями Южного Урала: идет постоянный сбор и мониторинг обращений жителей области через соцсети. Губернатор Алексей Текслер на одном из совещаний с главами муниципалитетов отмечал, что регулярно узнает о реальной обстановке на местах, читая сообщения южноуральцев в соцсетях, тогда глава региона поставил на вид мэрам, которые не знают, что делается на их территории.

Во время поездок по Челябинской области губернатор также постоянно общается с жителями, причем прием граждан иной раз затягивается на несколько часов.