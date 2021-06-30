Президент России оценил вероятность дистанта в школах и вузах осенью 2021 года

И напомнил о важности коллективного иммунитета

Организация работы школы и вузов осенью 2021 года будет зависеть от эпидситуации в регионах и в России в целом. Такое заявление сделал 30 июня во время горячей линии президент страны Владимир Путин, отвечая на вопрос третьеклассника из Москвы.

«Пока мы не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране. Но я надеюсь, что все учащиеся младших классов будут ходить в школу, учиться в обычном режиме», — заметил Владимир Путин.

Также глава государства выразил надежду, что к осени в стране будет сформирован коллективный иммунитет, который позволит школьникам и студентам учиться в обычном режиме, а малому бизнесу и крупным промышленным предприятиям работать как раньше.

Ранее Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации против коронавируса.