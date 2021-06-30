На счетах должников в России будет оставаться прожиточный минимум

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

В России должники смогут сохранить неприкосновенным прожиточный минимум. Об этом в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин, отвечая на вопрос матери 9-летнего мальчика. Женщина жаловалась на низкий доход и обязательства перед банками.

«Мы хотим, чтобы государство подставляло плечо тем, кто оказался в трудной ситуации, особенно семьям с детьми. Существует множество инструментов поддержки. Что касается кредитов, вчера был подписан закон о сохранении на счету должников прожиточного минимума. Несмотря на кредиты, банк не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма меньше прожиточного минимума», — подчеркнул Владимир Путин.

Для того чтобы сохранить прожиточный минимум, гражданину необходимо подать заявление о защите банковского счета в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Однако новые нормы не коснутся выплаты алиментов и возмещения вреда от преступлений, в том числе и вреда, причиненного здоровью.

Напомним, в Челябинской области многодетная мать оказалась в ситуации, когда банки списывали с ее карты половину зарплаты. На существование женщине и ее детям оставалось лишь 8 тысяч рублей.