Как дети и Олег Митяев превратили челябинскую «Плодушку» в райский сад

Здесь сыграли премьеру иммерсивного спектакля Алексея Тетюева. И спели «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», конечно

По аллеям яблоневого сада бегают мальчишки в светлых одеждах. В руках у них палки с птицами и свистульки. Зрители завороженно следуют за птичьим гомоном и оказываются на поляне, где девушки в простых светлых платьях водят хороводы, играют в бадминтон, плетут косы и собирают цветы. И вдруг в толпу врезаются мальчишки-газетчики. Запыхавшись, они выкрикивают заветные строчки — быть на этой земле женскому монастырю. Это всё выглядит как кадры из старого кино.





Зрители умиляются, снимают всё на телефоны, перешептываются «Мой-то, вон, шортики аккурат ночью дошила», «Эх, веночек у моей дочки какой-то кривой, ну да ладно», «Ох, скажите кто-нибудь там моему, чтобы не свистел футбольную мелодию». Толпа гудит, изнемогая от жары. И радостно устремляется за актерами в глубину леса, туда, где выстроились живым коридором актрисы в серых рубахах и появилась настоятельница монастыря в черном хитоне.





Но я знаю, что еще пять минут назад зрители томились в конце аллеи, а эти мальчишки с птицами и газетами и девушки с цветами стояли вокруг Алексея Тетюева, актера и режиссера театра «Манекен», и внимали последним наставлениям.

«Всё, отпустили себя, вдохнули, выдохнули. Вы все очень талантливые, безумно красивые, я вас всех люблю. Вы проделали огромный путь, герои! Давайте сегодня подарим зрителям радость, хорошую, небесную. Чтобы все вокруг почувствовали атмосферу этого райского сада. Ну, давайте руки, «Плодушкааа!», и не забудьте по голове постучать, примета такая»,— волнуется режиссер.





В саду «Плодушка» развернулась премьера первого иммерсивного спектакля в исполнении совсем юных актеров проекта Фонда Олега Митяева «Территория детского творчества „Плодушка“». Еще недавно эти ребята были обычными школьниками. Но за несколько месяцев они прошли кастинг в студию Митяева и теперь готовятся сдать «вступительный экзамен» — полностью авторскую театральную постановку.





«Аннушка» — история про первую игуменью, которая в конце XIX века основала в Челябинске Одигитриевскую обитель. Про то, как монахини и послушницы возделывали сад, пели псалмы и угощали жителей города яблоками. Про то, как грянула революция и покромсала всё на куски. Да только по воле Божьей и силой любви монастырь снова существует. Песнями, танцами, играми и поклонами рассказывали дети историю, которая длилась без малого полтора века.





Спектакль «Аннушка» затянул зрителей в самые глубины «Плодушки», заставил петлять по лесу, иногда спотыкаться о корни деревьев и отмахиваться от веток. Действие развернулось на пяти площадках и, пожалуй, они были далековато друг от друга. Многие зрители теряли весь благостный настрой именно в долгих переходах. Но те, кто сохранил азарт (благодаря колокольчикам, бесплатным яблокам и удобной обуви), были вознаграждены финальным аккордом — настоящим полем битвы добра и зла, строками «Гимна любви» апостола Павла и восторгом детей, у которых получилось!





«Иммерсивный — спектакль, который строится на ощущениях. Хотелось чтобы, все зрители почувствовали атмосферу, душу этого места. Я осуществил свою фантазию, это для меня большая радость. С детьми сложно было. Ребенок — такой человечек, которого очень сложно обмануть. Он еще чист, всё чувствует, чувствует неправду. Но наши дети прониклись, почувствовали эту историю, эту правду. С детьми проще поставить иммерсивный спектакль, потому что это работа со зрителем вплотную, без дистанции, без лживых эмоций», — после премьеры Алексей Тетюев полон восторженных эмоций, его глаза горят.





В завершение спектакля студийцы вместе с Олегом Митяевым посадили новую яблоню. А потом знаменитому барду пришлось сменить лопату и лейку на более привычный инструмент — на сцене в «Сквере семьи» состоялся праздничный концерт.

«Я нахожусь под впечатлением от спектакля и того райского места, где всё развернулось. Я вырос здесь, но не подозревал, что Плановый поселок — это райский сад. Ведь сад был за забором. Актеры молодцы, они нас перенесли в другой век, показали, что происходило, когда мы тут с вами не жили. Спасибо огромное всей театральной труппе. Ребята еще выйдут на сцену, и мы с ними вместе споем», — Олег Митяев перебирает струны и воспоминания, настраиваясь на лирический лад. Он сыграл несколько любимых песен и поблагодарил всех причастных к проекту студии, родителей и гостей.





Так в Челябинске завершился проект «Территория детского творчества „Плодушка“».

Это специальная программа Фонда Олега Митяева, которую реализовали с помощью гранта губернатора Челябинской области. Более семисот школьников-конкурсантов из разных учебных заведений Ленинского района в течение года участвовали в мастер-классах и учебных курсах, которые вели режиссеры театров, музыкальные педагоги, психологи. После каждой встречи несколько детей получали приглашение на итоговый класс. В результате семьдесят самых талантливых участников вместе с Алексеем Тетюевым создали иммерсивный спектакль. А теперь их приняли в ряды воспитанников студии. Это значит, что впереди у талантливых ребят очень интересное лето, еще одна маленькая жизнь.



