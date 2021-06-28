Южноуральский стрелок завоевал золото Кубка мира в Париже

Антон Булаев стал сильнейшим в миксте с Елизаветой Князевой из Москвы

В Париже завершился III этап Кубка мира по стрельбе из лука. Победу в командной стрельбе из блочного лука одержал челябинский стрелок Антон Булаев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральский спортсмен считается одним из лидеров сборной России в стрельбе из лука. Победитель Всемирной универсиады, чемпион Европы и победитель Европейских игр выступает не в олимпийской, но одной из самых сложных дисциплин стрельбы из лука. На III этапе Кубка мира в Париже он показал достойный результат в личном первенстве, став четвертым, а также завоевал золото в смешанном разряде в командной стрельбе с Елизаветой Князевой из Москвы. Тренирует спортсмена Валерий Чижов.

«Это был очень представительный и сильный турнир. Вдвойне приятно завоевать золотую медаль в миксте. Жаль, немного не дотянул до бронзы в личном первенстве. Впереди у нас чемпионат мира в Америке. Буду к нему готовиться и стремиться показать максимальный результат», — сообщил Антон Булаев корреспонденту ИА «Первое областное».

Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет с 19 по 26 сентября в г. Янктон (штат Южная Дакота, США).