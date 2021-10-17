От переписи населения до обязательной вакцинации: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе в Челябинской области началась перепись населения, губернатор Алексей Текслер выступил на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ, а с понедельника ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время Международного форума «Российская энергетическая неделя» обсудил с руководством «Фортума» перевод на газ ТЭЦ-2 Челябинска. Модернизация электростанции позволит снизить количество выбросов.



Алексей Текслер выступил на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ. Он озвучил предложение по созданию госпрограммы модернизации систем очистных сооружений, а также сетей канализации. По итогу совещания участники комиссии Госсовета поддержали инициативу Алексея Текслера.



Губернатор Челябинской области подписал постановление о назначении нового начальника региональной госжилинспекции. Выбор Алексея Текслера пал на начальника контрольно-правового управления министерства тарифного регулирования Рашиду Ковалеву.



Социальная сфера

На этой неделе стартовала Всероссийская перепись населения. ИА «Первое областное» собрало всю актуальную информацию о том, когда проводят перепись, для чего это нужно, какими способами можно переписаться, на какие вопросы предстоит ответить, как отличить переписчика от мошенника, а также когда появятся результаты переписи.



В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Привиться необходимо работникам сфер обслуживания и образования, медикам, государственным и муниципальным служащим. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал введение обязательной вакцинации в регионе.



С понедельника, 18 октября, посещать мероприятия в Челябинской области можно будет только по QR-коду. Однако, по словам первого вице-губернатора области Ирины Гехт, в будущем список мест, при посещении которых необходим код, может быть расширен. Однако QR-код нужен не во всех театрах.



Городская среда

В Челябинске планируют увеличить скорость и повысить комфорт трамваев. В городе уже проводится обособление трамвайных путей, а в 2022 году планируется ремонт рельсов и замена стрелок.



В Челябинске этой зимой на уборку улиц выйдет почти 300 единиц техники. Также дорожники активно закупают противогололедные материалы.



15 октября в национальном парке «Таганай» состоялось официальное открытие новой экологической тропы на Большую Каменную реку. Благодаря ей знакомиться с местными красотами станет удобнее, безопаснее и интереснее.



Новости спорта

Южноуральская дзюдоистка Анастасия Холодилина завоевала серебро командного первенства мира в составе юниорской сборной России. Соревнования прошли в итальянском городе Ольбия.



Челябинск претендует на проведение чемпионата и первенства мира по смешанному боевому единоборству ММА. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил это с президентом международной федерации ММА Керритом Брауном и руководителем Союза ММА России Радмиром Габдуллиным в Москве.



В Челябинске начал работу региональный центр развития студенческого хоккея. На одном из первых мероприятий были проведены тренировочные занятия на льду и мастер-классы известных спортсменов и тренеров, в которых приняли участие 50 спортсменов из 15 учебных заведений области.



Новости культуры

С 19 по 29 октября в Челябинской области состоится 31-й областной фестиваль театров «Сцена-2021». Спектакли пройдут в пяти южноуральских городах: Челябинске, Озерске, Верхнем Уфалее, Златоусте и Магнитогорске. Афишу мероприятий можно посмотреть в нашем материале.



Документальный фильм «Карабаш. Медный век» получил приз на Международном кинофестивале. Кино отметили в номинации «Лучший фильм о социальных проектах».



10 и 11 ноября в Челябинске проведут Ильменский фестиваль. Все события пройдут в Концертном зале им. С. С. Прокофьева, в Детской филармонии и в Челябинской областной научной библиотеке, а вход на мероприятия будет только по пригласительным билетам. Однако южноуральцам обещают прямую трансляцию.

