Ильменский фестиваль в этом году проведут в Челябинской филармонии

Атмосферу бардовского фестиваля воссоздадут за счет тематических перформансов

10 и 11 ноября в Челябинске проведут Ильменский фестиваль. Юбилейный, 45-й фестиваль должен быть пройти еще летом, но его перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Сегодня стала известна площадка проведения Ильменки в 2021. Как рассказали в оргкомитете, все события пройдут в Концертном зале им. С. С. Прокофьева, в Детской филармонии и в Челябинской областной научной библиотеке.



В Детской филармонии 10 ноября состоится концерт для детей и молодежи от ведущих артистов фестиваля и хора Студии Олега Митяева. На следующий день в зале С. С. Прокофьева проведут основной концерт с исполнением авторских песен под гитару и награждением лауреатов детского конкурса авторской песни «U 235. Новые песни». Атмосферу Ильменки воссоздадут за счет тематических перформансов на сцене и в фойе концертного зала.

При этом вход на мероприятие будет только по пригласительным билетам. На такие меры оргкомитет решил пойти из-за ограничений с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для тех, кто не сможет попасть на фестиваль, организуют прямую трансляцию на Youtube на канале «Марафон авторской песни России 2021—2022» , а также на сайте Первого областного информационного агентства.

Напомним, что Ильмены в Челябинской области традиционно проходят в середине июня с 1973 года и направлены на сохранение традиций авторской песни, популяризацию русского языка через поэзию и поддержку молодых талантов. В этом году у Ильменского фестиваля юбилей, и к праздничной дате была издана книга, где рассказана история развития брендового проекта Южного Урала.